快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中信特攻今天舉行新賽季媒體日。記者劉肇育／攝影
中信特攻今天舉行新賽季媒體日。記者劉肇育／攝影

新北中信特攻在上季無緣季後賽後，今年休賽季迎回「黑豹」阿巴西後再度成為聯盟奪冠熱門球隊，包括總經理劉志威、主控林韋翰都直言，今年賽季的唯一目標就是總冠軍，林韋翰也認為，球隊今年的陣容確實與當年奪冠時相似。

特攻上賽季在洋將戰力不如預期的情況下，最終戰至例行賽最後一刻仍是無緣季後賽，不過今年特攻在休賽季以「3＋2」合約重新簽下冠軍功臣阿巴西，洋將陣容上也早早就敲定，除了簽回馬可、飛克兩位熟面孔外，又補進霸夫、內馬，補足上賽季的缺口。

對於特攻新賽季被認為有機會衝擊冠軍、重返榮耀，總經理劉志威表示，「今年我們目標一定就是總冠軍，這是戰績的部分，但同時我們也很重視業績，也就是行銷，怎麼讓球迷進場之後下次繼續支持，這是職業球隊應該要做到的。」

而今天記者會上PS新韓援JJUBI、金渡兒也登台表演，經紀人乖姐盧怡榕也透露，新賽季中信特攻如有適合主題，也有機會讓邊荷律加入應援行列。

中信特攻新賽季將是聯盟奪冠熱門球隊。記者劉肇育／攝影
中信特攻新賽季將是聯盟奪冠熱門球隊。記者劉肇育／攝影

劉志威坦言今年球隊戰力變得更加完整，板凳深度也夠，所有人員戰力的平均發揮將會影響賽季結果，至於主控林韋翰也認為，今年的球隊陣容與當年在T1奪下冠軍時有點相似，「今年應該是朝著跟當年成績好的時候的方向努力，那一年我們的戰力很平均是大家有目共睹，沒有一個特別突出的點。」

林韋翰過去兩個賽季飽受傷病所苦，談到目前自身狀態，他則表示儘管手術後身體很難是百分之百狀態，但確實已經為新賽季做好準備，體能也在休賽季透過刻苦的課表調整出好狀態，「今年我們隊內的競爭也變得很強，不過現在的陣容就只是現在的陣容，要實際打下去才知道還有什麼可以努力的地方，但我們想的就是總冠軍賽，而不是有沒有季後賽。」

籃球

延伸閱讀

中職／德保拉消息空白期不是被「冰」 劉志威透露明年還會在

亞洲盃男籃／官方竟發迷因圖嘲諷中華隊！球迷怒轟「黑哨」還素質堪憂

亞洲盃男籃／浪費最多21分領先 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

亞洲盃男籃／中華隊拚4強火力全開 半場16分領先伊朗

相關新聞

TPBL／中信特攻最帥洋將飛克歸隊 謝台灣球迷不離不棄

新北中信特攻隊今年休賽季找回「最帥洋將」瑞典型男飛克，引發球迷熱烈討論，對於當年離開特攻後就有不少球迷「敲碗」，希望其他...

TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

新北中信特攻在上季無緣季後賽後，今年休賽季迎回「黑豹」阿巴西後再度成為聯盟奪冠熱門球隊，包括總經理劉志威、主控林韋翰都直...

TPBL／捐寶可夢愛卡義賣賑災 余純安期盼拋磚引玉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日籃壇不少球員響應救災和賑災行動，高雄全家海神隊長余純安就於寶可夢卡牌交易社團中義賣...

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王球星李愷諺日前與隊友前進花蓮化身「鏟子超人」，他透露原本只想要默默幫忙，不過現在發現應...

TPBL／毛加恩談國王洋將新配置 是否為林書豪辦引退仍未定

新北國王隊去年奪下隊史第二冠後，休賽季面臨核心陣容的異動，尤其林書豪的退休讓各界認為國王將失去最大優勢，不過總經理毛加恩...

TPBL／國王新主帥派翠克重防守 仍在觀察誰是書豪接班人

新北國王隊在上賽季拿下TPBL冠軍後，面臨當家球星林書豪高掛球鞋退役的狀況，且球隊總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。