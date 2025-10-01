TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

新北中信特攻在上季無緣季後賽後，今年休賽季迎回「黑豹」阿巴西後再度成為聯盟奪冠熱門球隊，包括總經理劉志威、主控林韋翰都直言，今年賽季的唯一目標就是總冠軍，林韋翰也認為，球隊今年的陣容確實與當年奪冠時相似。

特攻上賽季在洋將戰力不如預期的情況下，最終戰至例行賽最後一刻仍是無緣季後賽，不過今年特攻在休賽季以「3＋2」合約重新簽下冠軍功臣阿巴西，洋將陣容上也早早就敲定，除了簽回馬可、飛克兩位熟面孔外，又補進霸夫、內馬，補足上賽季的缺口。

對於特攻新賽季被認為有機會衝擊冠軍、重返榮耀，總經理劉志威表示，「今年我們目標一定就是總冠軍，這是戰績的部分，但同時我們也很重視業績，也就是行銷，怎麼讓球迷進場之後下次繼續支持，這是職業球隊應該要做到的。」

而今天記者會上PS新韓援JJUBI、金渡兒也登台表演，經紀人乖姐盧怡榕也透露，新賽季中信特攻如有適合主題，也有機會讓邊荷律加入應援行列。

中信特攻新賽季將是聯盟奪冠熱門球隊。記者劉肇育／攝影

劉志威坦言今年球隊戰力變得更加完整，板凳深度也夠，所有人員戰力的平均發揮將會影響賽季結果，至於主控林韋翰也認為，今年的球隊陣容與當年在T1奪下冠軍時有點相似，「今年應該是朝著跟當年成績好的時候的方向努力，那一年我們的戰力很平均是大家有目共睹，沒有一個特別突出的點。」

林韋翰過去兩個賽季飽受傷病所苦，談到目前自身狀態，他則表示儘管手術後身體很難是百分之百狀態，但確實已經為新賽季做好準備，體能也在休賽季透過刻苦的課表調整出好狀態，「今年我們隊內的競爭也變得很強，不過現在的陣容就只是現在的陣容，要實際打下去才知道還有什麼可以努力的地方，但我們想的就是總冠軍賽，而不是有沒有季後賽。」