TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王球星李愷諺日前與隊友前進花蓮化身「鏟子超人」，他透露原本只想要默默幫忙，不過現在發現應該號召更多人一起參與。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因溢流重創光復鄉，災區滿布厚重淤泥，數萬名熱血志工自發投入清淤工作，期盼為救災盡一份心力，其中TPBL國王球星李愷諺前幾天也帶著隊友林力仁、林金榜現身災區，成為「鏟子超人」的一員。

李愷諺今天出席國王開季記者會接受媒體聯訪時表示，先前台南發生嚴重的淹水災情，自己外婆家也有受影響，甚至屋頂還翻掉，因此相當能夠體會災民當下的無助，讓李愷諺下定決心幫忙做點什麼。

與身為花蓮人的好友林力仁討論後，李愷諺擔心捐錢無法完全用在需要的人身上，所以除了改捐洗地機，還與林力仁、林金榜一起到花蓮協助清淤。

李愷諺形容，災區畫面很像災難片電影，房子幾乎都淹到一半以上，「其實一開始沒有要找這麼多人，現在發現應該可以找更多人去。」

有了李愷諺的經驗，國王球團決定將近期安排到海邊的自由日，改到花蓮幫忙協助災區，預計明天晚上搭乘巴士出發，李愷諺提到，也有請總經理毛加恩與衛福部聯絡，告訴對方屆時有10多名「壯漢」到場，希望被分配到適合的位置，將效益最大化。

尤其國王洋將群也願意貢獻心力，讓毛加恩相當感動，並提到連已經離隊的曼尼高（Kenny Manigault）也心繫花蓮狀況，「與其在海邊曬太陽，不如去做一些有意義的事。」