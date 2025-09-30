TPBL／毛加恩談國王洋將新配置 是否為林書豪辦引退仍未定

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
新北國王25-26賽季年度口號「The Reign Don’t Stop」。圖／新北國王提供
新北國王隊去年奪下隊史第二冠後，休賽季面臨核心陣容的異動，尤其林書豪的退休讓各界認為國王將失去最大優勢，不過總經理毛加恩在今天媒體日仍對新賽季充滿期待，但被問到是否將為林書豪舉辦引退儀式時，坦言曾與林書豪進行溝通，目前仍未決定。

國王過去兩年在林書豪領軍下在PLG與TPBL各拿一冠，不過今年休賽季林書豪決定高掛球鞋，總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發展，球隊不論體系還是陣容上都面臨不小異動，毛加恩直言，球隊狀態有點像是回到4年前球隊剛成立時。

不過毛加恩坦言，除了林書豪退休外，國王的主力陣容幾乎都還在陣中，也找來年輕的尚迪與傑登填補洋將空缺，儘管外界都不看好國王在少了林書豪後的表現，但自己仍是充滿期待。

毛加恩指出，在本土球員陣容部分，今年休賽季球隊補進旅外的林彥廷，他不僅很有膽子也展現霸氣，更能與李愷諺建構堅強的後場防線，至於洋將部分新加入的尚迪上季在日本B2聯盟是得分王，且不佔球權，傑登則是能從1號位防守到5號位，且打球充滿激情，搭配上原有的3位年紀較大的洋將，是一個很適合的組合，他說：「我一直以來想組的洋將陣容就是每個人都可以帶來一點不一樣的東西，而不是兩個重複的，而且他們每個人都能互相搭配，帶給球隊不同的幫助。」

被問到是否會為林書豪舉辦引退儀式時，毛加恩則坦言曾與林書豪團隊進行溝通，不過一切尚未確定，目前也以朋友的身分與林書豪持續保持聯繫，談到雙方未來是否有再合作的可能，毛加恩則笑說：「當然是歡迎他回來，看是要當教練還是總經理都歡迎，但我想他目前應該有自己的人生規劃，不過如果他未來心動了，那當然是歡迎，但也不要給他壓力。」

籃球

