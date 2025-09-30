TPBL／國王新主帥派翠克重防守 仍在觀察誰是書豪接班人
新北國王隊在上賽季拿下TPBL冠軍後，面臨當家球星林書豪高掛球鞋退役的狀況，且球隊總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發展，讓國王新賽季面臨震盪，新任總教練派翠克也透露，目前仍在觀察林書豪退役後，誰能扛起國王領袖責任。
國王過去兩年在PLG與TPBL皆拿下冠軍，不過今年休賽季卻面臨核心陣容的異動，但也利用自由市場和選秀會分別補進林彥廷、喬納森和熊祥泰，洋將部分也找來年輕的尚迪與傑登與三名老面孔奧帝、桑尼和沃許本搭擋，至於總教練則是請來美籍的派翠克執掌兵符。
經過過去3周練球，國王兩大後衛李愷諺與林書緯也直言，派翠克與前教練萊恩最大的不同之處就在於更看重防守，林書緯說：「他有時候練球甚至沒有練進攻，都是在練防守。他剛來的時候我們比較不清楚他要的是什麼，他也會有比較多抱怨，但現在已經慢慢知道他想要的東西。」
至於李愷諺也直言，國王過去4年在萊恩執教下打照了一套體系，不過隨著派翠克的加入，確實所有東西都要重來，肯定會有一段蠻長的磨合時間，「這肯定會是比較難的地方，不論是防守還是進攻他都給了很多內容，大家也都還在慢慢消化。」
至於派翠克也直言，不管何時執教一支全新的球隊本來就是很困難的事情，尤其他特別看重防守，希望能夠透過防守帶動進攻，過去一段時間訓練強度確實很高，但球員配合度也相當高。
談到國王在過去兩年的攻守核心林書豪退休後，也將面臨領袖權的轉換，派翠克也坦言仍在觀察誰能勝任這個角色，並期待有新的人跳出來，「之前我就曾領軍跟國王對決過，也知道愷諺跟書緯都是得分型的控球，且兩人在進攻和防守上都遇做愈好，現在就看誰能擔任領導者的角色。」
