聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
國王隊後衛林書緯。圖／新北國王隊提供
新北國王隊在上賽季拿下TPBL冠軍後，面臨當家球星林書豪高掛球鞋退役的狀況，且球隊總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發展，讓國王新賽季面臨震盪，新任總教練派翠克也透露，目前仍在觀察林書豪退役後，誰能扛起國王領袖責任。

國王過去兩年在PLG與TPBL皆拿下冠軍，不過今年休賽季卻面臨核心陣容的異動，但也利用自由市場和選秀會分別補進林彥廷、喬納森和熊祥泰，洋將部分也找來年輕的尚迪與傑登與三名老面孔奧帝、桑尼和沃許本搭擋，至於總教練則是請來美籍的派翠克執掌兵符。

經過過去3周練球，國王兩大後衛李愷諺與林書緯也直言，派翠克與前教練萊恩最大的不同之處就在於更看重防守，林書緯說：「他有時候練球甚至沒有練進攻，都是在練防守。他剛來的時候我們比較不清楚他要的是什麼，他也會有比較多抱怨，但現在已經慢慢知道他想要的東西。」

至於李愷諺也直言，國王過去4年在萊恩執教下打照了一套體系，不過隨著派翠克的加入，確實所有東西都要重來，肯定會有一段蠻長的磨合時間，「這肯定會是比較難的地方，不論是防守還是進攻他都給了很多內容，大家也都還在慢慢消化。」

至於派翠克也直言，不管何時執教一支全新的球隊本來就是很困難的事情，尤其他特別看重防守，希望能夠透過防守帶動進攻，過去一段時間訓練強度確實很高，但球員配合度也相當高。

談到國王在過去兩年的攻守核心林書豪退休後，也將面臨領袖權的轉換，派翠克也坦言仍在觀察誰能勝任這個角色，並期待有新的人跳出來，「之前我就曾領軍跟國王對決過，也知道愷諺跟書緯都是得分型的控球，且兩人在進攻和防守上都遇做愈好，現在就看誰能擔任領導者的角色。」

李愷諺在林書豪退休後將扛起更重的領袖責任。圖／新北國王提供
相關新聞

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王球星李愷諺日前與隊友前進花蓮化身「鏟子超人」，他透露原本只想要默默幫忙，不過現在發現應...

TPBL／毛加恩談國王洋將新配置 是否為林書豪辦引退仍未定

新北國王隊去年奪下隊史第二冠後，休賽季面臨核心陣容的異動，尤其林書豪的退休讓各界認為國王將失去最大優勢，不過總經理毛加恩...

TPBL／國王新主帥派翠克重防守 仍在觀察誰是書豪接班人

新北國王隊在上賽季拿下TPBL冠軍後，面臨當家球星林書豪高掛球鞋退役的狀況，且球隊總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發...

TPBL／林彥廷心繫家鄉災情 新賽季扛控球盼與高錦瑋好好對決

新北國王今年在自由市場簽下旅外球員林彥廷填補後場戰力，而來自花蓮的他對於家鄉近日遭遇風災侵襲，林彥廷也透露包括父母等不少...

TPBL／李愷諺、林金榜身先士卒 國王周四前進光復當鏟子超人

TPBL新北國王後衛李愷諺、前鋒林金榜在日前身先士卒與前隊友林力仁一同前往花蓮光復鄉救災後，國王球團除了今天由董事長王文...

籃球／台科大擴大舉辦CBL主客場邀請賽 16支籃壇勁旅交鋒 

由台灣大學系統發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第3屆，由國立台灣科技大學擔綱主辦，去年共有8支隊伍參賽，今年...

