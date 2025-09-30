TPBL／林彥廷心繫家鄉災情 新賽季扛控球盼與高錦瑋好好對決

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
林彥廷新賽季將扛起控球重任。圖／新北國王提供
林彥廷新賽季將扛起控球重任。圖／新北國王提供

新北國王今年在自由市場簽下旅外球員林彥廷填補後場戰力，而來自花蓮的他對於家鄉近日遭遇風災侵襲，林彥廷也透露包括父母等不少親友都已經投入救災，自己也持續關心，談到新賽季的期待，他也表示在新任教練派翠克要求下將會以控球為主要工作，也期盼能對上昔日同窗高錦瑋。

在結束兩年的旅外生涯後，林彥廷今年不僅披上瓊斯盃中華白隊戰袍出賽，更在日前宣佈加盟國王，成為國王今年休賽季的重要補強，談到選擇加入國王，林彥廷坦言發揮空間以及球隊提供的資源是一大主因，不過剛來到新東家時他坦言與陣中球員都不太熟悉，但經過這陣子的相處後已慢慢融入。

林彥廷指出，在國王新任教練派翠克的要求下，他新賽季將會轉打控球，派翠克對他也相當嚴厲希望他能改掉一些過去的壞習慣，包括運球時不看隊友等，所幸陣中有不少學長可以讓他學習，也期待新賽季自己能夠打出能挑戰國際舞台的水平。

林彥廷坦言，在加入國王前原也希望能跟在華裔球星林書豪身邊學習，不過在他加盟後林書豪也確定高掛球鞋結束球員生涯，讓他直言相當可惜，但對於回到國內職籃打球，並與昔日同窗高錦瑋將在新賽季對壘，也讓林彥廷直言期待，「我們前陣子有跟他們打練習賽，他已經是他們球隊的核心，很為他感到開心，當然也希望自己能夠好好跟他競爭。」

來自花蓮的林彥廷也透露近期家鄉受到風災摧殘，不少家人都相繼投入救災行列，「我爸爸媽媽和親戚都在花蓮，他們其實每天都會去光復幫忙，尤其媽媽是在教會工作，堂姐他們也都利用上周末前去幫忙，並在家族群組上轉發當地的狀況，我也一直在想說有沒有機會去幫忙。」

