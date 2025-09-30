TPBL／李愷諺、林金榜身先士卒 國王周四前進光復當鏟子超人

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
新北國王全隊將在明天前往花蓮並於後天早上到光復協助救災。記者劉肇育／攝影
TPBL新北國王後衛李愷諺、前鋒林金榜在日前身先士卒與前隊友林力仁一同前往花蓮光復鄉救災後，國王球團除了今天由董事長王文祥、夫人王范文華捐贈2000萬元協助救災，總經理毛加恩也透露在團隊達成共識下，全隊將於明天前往花蓮，後天一早就到光復協助救災。

國王後衛李愷諺日前與隊友林金榜以及花蓮出生的前隊友林力仁一同前往光復鄉救災，並且找廠商購買清洗機捐贈作為救災使用，李愷諺在今天球隊媒體日時表示，在前往光復救災後所見到的畫面，比在網路上看到還要更震撼，原本希望自己默默去做就好，但回來後覺得可以找更多人一同投入。

李愷諺說：「原本明、後天是我們球隊的自由日，過去可能就是去海邊一邊訓練一邊玩，不過今年毛總跟教練都同意，決定去做更有意義的事情，所以我們明天就會前往花蓮，後天早上就到光復去幫忙，也會事先跟衛福部聯繫，說這邊有一群壯漢可以去幫忙。洋將部分也會參與，不過他們腳比較大，可能比較難找到雨鞋，所以可能就幫忙搬運一些物資。」

國王總經理毛加恩也說：「以前我們每年都會有一天到球場外去活動，像是烤肉、釣蝦，讓團隊在球場外也培養一些感情，但這次在愷諺和金榜上禮拜回來後帶回很多資訊以及當地實際的狀況，所以我們就想說，與其到海邊躺著曬太陽，不如去做一些更有意義的事情，全隊也都認同，我們也趕快去買火車票，禮拜四早上就去幫忙。」

毛加恩也透露，不僅本土球員相當關心這次的災害，幾名洋將也都會在社群上轉發救災相關新聞，連人在日本的前洋將曼尼高也持續關心。

籃球

