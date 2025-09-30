籃球／台科大擴大舉辦CBL主客場邀請賽 16支籃壇勁旅交鋒 

由台灣大學系統發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第3屆，由國立台灣科技大學擔綱主辦，去年共有8支隊伍參賽，今年賽事再度升級，參賽隊伍擴大至16所大專校院，匯聚北中南知名大學的頂尖籃球隊伍，規模與聲勢更勝以往，包括國立政治大學、國立台灣師範大學、健行科技大學與國立體育大學等籃球勁旅皆整裝出擊，預料將帶來多場激烈對決。

自2023年創辦以來，CBL邀請賽秉持促進大專院校交流的初衷，透過籃球競技傳遞團隊精神與青春熱血，今年更納入來自中南部的8支隊伍，參賽陣容橫跨全台，競爭強度與多元性大幅提升。

CBL比賽模式仿效美國NCAA主客場制度，讓每支球隊都能在自家場館接受觀眾的喝采與支持，不僅增添比賽張力，也讓師生、校友及社會大眾一同參與，進一步營造熱烈的校園體育氛圍。整體賽程設計為上學期舉辦預賽，下學期再展開分區決賽與冠軍賽，透過連續賽事串聯，營造不間斷的籃球氛圍，持續點燃各校學生的運動熱情與校園活力。

台科大校長顏家鈺表示，「我們十分期待這次邀請賽，這不僅是展現與精進技術的契機，更是各校隊伍彼此交流、深化友誼的重要平台。」開幕儀式更特別邀請清新可愛的啦啦隊Kirabase Starry助陣，帶來充滿動感與活力的舞蹈表演，為在場的16支參賽隊伍注入士氣，象徵賽事正式展開。

今年參賽隊伍陣容堅強，除了政大、師大、健行科大與國體大等長年活躍於大專籃壇的強校外，還包括國立台灣大學、國立台灣藝術大學、輔仁大學、台北市立大學、國立中興大學、國立台灣體育運動大學、僑光科技大學、國立虎尾科技大學、中信金融管理學院、台鋼科技大學、義守大學以及國立高雄師範大學，共16支勁旅共同角逐冠軍榮耀。

北區賽事由台科大率先於25日與地主台大交手，為北區B組賽事揭開序幕，雙方實力旗鼓相當，最終台科大以比數88：84拿下首勝，比賽過程中展現精彩的攻防與團隊默契。今天晚間7時，台科大將於主場再次迎戰台大，勢必擦出更多精彩火花。

台科大男子籃球隊教練李永祥表示，本屆賽事新增多支實力堅強的隊伍，挑戰性大幅提升。為了應對強力的競爭對手，台科大男籃無論在戰術演練、體能強化或是團隊合作上都進行了密集訓練。他強調，球員們已準備好以最佳狀態迎戰對手，目標不僅是爭取佳績，更要在比賽中累積寶貴的經驗。