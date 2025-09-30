快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

籃球／台科大擴大舉辦CBL主客場邀請賽 16支籃壇勁旅交鋒 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
CBL大學籃球主客場邀請賽今年邁入第3屆並擴大規模至16隊。圖／CBL提供
CBL大學籃球主客場邀請賽今年邁入第3屆並擴大規模至16隊。圖／CBL提供

由台灣大學系統發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第3屆，由國立台灣科技大學擔綱主辦，去年共有8支隊伍參賽，今年賽事再度升級，參賽隊伍擴大至16所大專校院，匯聚北中南知名大學的頂尖籃球隊伍，規模與聲勢更勝以往，包括國立政治大學、國立台灣師範大學、健行科技大學與國立體育大學等籃球勁旅皆整裝出擊，預料將帶來多場激烈對決。

自2023年創辦以來，CBL邀請賽秉持促進大專院校交流的初衷，透過籃球競技傳遞團隊精神與青春熱血，今年更納入來自中南部的8支隊伍，參賽陣容橫跨全台，競爭強度與多元性大幅提升。

CBL比賽模式仿效美國NCAA主客場制度，讓每支球隊都能在自家場館接受觀眾的喝采與支持，不僅增添比賽張力，也讓師生、校友及社會大眾一同參與，進一步營造熱烈的校園體育氛圍。整體賽程設計為上學期舉辦預賽，下學期再展開分區決賽與冠軍賽，透過連續賽事串聯，營造不間斷的籃球氛圍，持續點燃各校學生的運動熱情與校園活力。

台科大校長顏家鈺表示，「我們十分期待這次邀請賽，這不僅是展現與精進技術的契機，更是各校隊伍彼此交流、深化友誼的重要平台。」開幕儀式更特別邀請清新可愛的啦啦隊Kirabase Starry助陣，帶來充滿動感與活力的舞蹈表演，為在場的16支參賽隊伍注入士氣，象徵賽事正式展開。

今年參賽隊伍陣容堅強，除了政大、師大、健行科大與國體大等長年活躍於大專籃壇的強校外，還包括國立台灣大學、國立台灣藝術大學、輔仁大學、台北市立大學、國立中興大學、國立台灣體育運動大學、僑光科技大學、國立虎尾科技大學、中信金融管理學院、台鋼科技大學、義守大學以及國立高雄師範大學，共16支勁旅共同角逐冠軍榮耀。

北區賽事由台科大率先於25日與地主台大交手，為北區B組賽事揭開序幕，雙方實力旗鼓相當，最終台科大以比數88：84拿下首勝，比賽過程中展現精彩的攻防與團隊默契。今天晚間7時，台科大將於主場再次迎戰台大，勢必擦出更多精彩火花。

台科大男子籃球隊教練李永祥表示，本屆賽事新增多支實力堅強的隊伍，挑戰性大幅提升。為了應對強力的競爭對手，台科大男籃無論在戰術演練、體能強化或是團隊合作上都進行了密集訓練。他強調，球員們已準備好以最佳狀態迎戰對手，目標不僅是爭取佳績，更要在比賽中累積寶貴的經驗。

籃球

延伸閱讀

NBA巨星SGA首推！簽名鞋款SHAI 001「FAMILY」系列 NBA Store 台北搶先預覽

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

歐錦賽／先回歐洲下一步前進美國？ 18歲芬蘭天才加盟塞爾維亞勁旅

相關新聞

籃球／台科大擴大舉辦CBL主客場邀請賽 16支籃壇勁旅交鋒 

由台灣大學系統發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第3屆，由國立台灣科技大學擔綱主辦，去年共有8支隊伍參賽，今年...

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，台灣籃壇許多球星自發性出發花蓮成為「鏟子超人」，朱億宗連兩天「...

TPBL／仍有旅外夢 謝銘駿目標轉控球後衛

TPBL元年新人王由台新戰神隊的雷蒙恩獲得，今年球隊挑進兩位新秀謝銘駿和魏芃禾，球隊希望兩位新人良性競爭一同進步，再將新...

TPBL／制服組14人大陣仗 戰神：目標一直是冠軍

上季打進TPBL季後賽卻遭新北國王「橫掃」，台北台新戰神備戰新賽季除了球員補強，制服組也增加人手，除找來前中華隊後衛陳世...

TPBL／光復鄉阿公的家全毀 劉彥廷感謝每一位「鏟子超人」

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，造成花蓮光復鄉災情慘重，台北台新戰神隊前鋒劉彥廷的親友就是重災戶，今天他透露阿公的家全毀，不幸中...

TPBL／新人王後挑戰MVP 雷蒙恩：要當最好球員

去年以TPBL選秀會「狀元」身分開啟職籃旅程，台北台新戰神隊新秀雷蒙恩菜鳥球季獲得新人王肯定，新賽季他除鼓勵隊上兩位菜鳥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。