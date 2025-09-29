籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，台灣籃壇許多球星自發性出發花蓮成為「鏟子超人」，朱億宗連兩天「單攻」光復鄉，新北國王隊的「飆風玫瑰」李愷諺、林金榜和來自花蓮縣的林力仁，以及轉戰台啤永豐雲豹隊的曹薰襄等，都透過雙手貢獻力量。

朱億宗上周六就和妻子、兒子請假，連兩天都買了一早出發到光復的車票，整天幫忙鏟除淤泥後再搭乘晚上的火車回到板橋。他的妻子還透露，「小朱」擔心身上塵土造成計程車污損不便，火車抵達板橋後直接徒步40分鐘才返家。

林力仁、林金榜和李愷諺的「國王幫」昨天也啟程花蓮，三人到光復鄉的中學街75巷幫忙。李愷諺在社群發文提到災區慘況，淤泥厚達60到80公分，讓8個男生從早上9點清到下午4點仍沒能處理乾淨，同時提醒災區狀況嚴峻，想幫忙也要「量力而為」，並感謝每一位貢獻力量的人。

不只「出力」，林力仁和李愷諺更找到廠商購買清洗機，希望幫助光復鄉民盡快恢復家園。

社群平台上也可看到「Michael」曹薰襄前往災區幫忙，台籃球星挽起袖子化身「鏟子超人」，讓球迷齊聲感謝。