快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李愷諺。TPBL提供
李愷諺。TPBL提供

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，台灣籃壇許多球星自發性出發花蓮成為「鏟子超人」，朱億宗連兩天「單攻」光復鄉，新北國王隊的「飆風玫瑰」李愷諺、林金榜和來自花蓮縣的林力仁，以及轉戰台啤永豐雲豹隊的曹薰襄等，都透過雙手貢獻力量。

朱億宗上周六就和妻子、兒子請假，連兩天都買了一早出發到光復的車票，整天幫忙鏟除淤泥後再搭乘晚上的火車回到板橋。他的妻子還透露，「小朱」擔心身上塵土造成計程車污損不便，火車抵達板橋後直接徒步40分鐘才返家。

林力仁、林金榜和李愷諺的「國王幫」昨天也啟程花蓮，三人到光復鄉的中學街75巷幫忙。李愷諺在社群發文提到災區慘況，淤泥厚達60到80公分，讓8個男生從早上9點清到下午4點仍沒能處理乾淨，同時提醒災區狀況嚴峻，想幫忙也要「量力而為」，並感謝每一位貢獻力量的人。

不只「出力」，林力仁和李愷諺更找到廠商購買清洗機，希望幫助光復鄉民盡快恢復家園。

社群平台上也可看到「Michael」曹薰襄前往災區幫忙，台籃球星挽起袖子化身「鏟子超人」，讓球迷齊聲感謝。

籃球

延伸閱讀

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

動土鏟子意外搶鏡！彰化伸港社區中心動土 金鏟子送花蓮助災

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

花蓮光復鄉1600戶待清淤 大華、大同村最需支援

相關新聞

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，台灣籃壇許多球星自發性出發花蓮成為「鏟子超人」，朱億宗連兩天「...

TPBL／仍有旅外夢 謝銘駿目標轉控球後衛

TPBL元年新人王由台新戰神隊的雷蒙恩獲得，今年球隊挑進兩位新秀謝銘駿和魏芃禾，球隊希望兩位新人良性競爭一同進步，再將新...

TPBL／制服組14人大陣仗 戰神：目標一直是冠軍

上季打進TPBL季後賽卻遭新北國王「橫掃」，台北台新戰神備戰新賽季除了球員補強，制服組也增加人手，除找來前中華隊後衛陳世...

TPBL／光復鄉阿公的家全毀 劉彥廷感謝每一位「鏟子超人」

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，造成花蓮光復鄉災情慘重，台北台新戰神隊前鋒劉彥廷的親友就是重災戶，今天他透露阿公的家全毀，不幸中...

TPBL／新人王後挑戰MVP 雷蒙恩：要當最好球員

去年以TPBL選秀會「狀元」身分開啟職籃旅程，台北台新戰神隊新秀雷蒙恩菜鳥球季獲得新人王肯定，新賽季他除鼓勵隊上兩位菜鳥...

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟新賽季展開，28日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，本季新同學Pride隊雖以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。