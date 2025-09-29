TPBL／仍有旅外夢 謝銘駿目標轉控球後衛

TPBL元年新人王由台新戰神隊的雷蒙恩獲得，今年球隊挑進兩位新秀謝銘駿和魏芃禾，球隊希望兩位新人良性競爭一同進步，再將新人王留在戰神，年僅19歲的謝銘駿也給自己「轉型控球後衛」的目標，為未來挑戰旅外增加更多武器。

謝銘駿從光復高中畢業後曾短暫旅美，今年選擇投入TPBL選秀，第一輪被戰神相中的他認為職業籃球和想像差不多，「就是打球」，不過自己經驗和身體強度和學長們差距較大，教練給自己的課表有加強上半身的部分，希望能提升身體對抗性。

身為球隊最小的成員，謝銘駿認為自己在球隊的定位就是「做苦工」，透過體力優勢做「年輕人能做的事」；他透露平常訓練學長們對他就會「上身體」，不過也不會畏懼，「這樣很好，比賽才不會吃虧。」

戰神總教練許皓程有心將謝銘駿轉往控球後衛發展，身高190公分的謝銘駿也樂於接受挑戰，平常訓練就是和後衛同組的他說：「我在美國也有打過雙能衛，能轉到一號是最好的，我還是有想旅外，190公分去打一號，比較有優勢。」

177公分的魏芃禾職司後場，從替補出發的他給自己菜鳥球季的目標是保持信心、展現出拚勁和態度。他的親哥哥魏莨哲去年選秀會被高雄全家海神隊選走，如今兄弟倆成為職業賽場的對手，且在周末熱身賽最終日賽程兩隊就要交鋒，讓魏芃禾直喊期待和哥哥場上過招。