TPBL／制服組14人大陣仗 戰神：目標一直是冠軍

上季打進TPBL季後賽卻遭新北國王「橫掃」，台北台新戰神備戰新賽季除了球員補強，制服組也增加人手，除找來前中華隊後衛陳世念，更網羅與多位NBA球星合作過的外籍訓練師瓊斯（Edson Jones）加入，總經理林祐廷直白說，球隊「每年都是冠軍為目標」。

戰神今天舉行季前媒體日，教練團圍圈時陣仗驚人，林祐廷透露目前「制服組」就有14人，除了原本的塞爾維亞籍米蘭（Milan Stevanovic），今年也找來長年深耕加拿大籃球的瓊斯，上季囊括NBA年度MVP和總冠軍賽MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就曾和瓊斯合作。

「每年都是冠軍為目標。」林祐廷提到，制服組的加強就是希望給球隊「最多可能性」，希望東西合併下激發出不同火花，建立屬於戰神的文化；今年找來全新陣容的洋將，得分能力是補強重點，新秀謝銘駿和魏芃禾也是球隊亟欲栽培的後場新血，希望繼續將新人王留在戰神。

制服組的新成員陳世念和總教練許皓程過去都是國家隊後衛，來到戰神攜手，他表示除了分擔許皓程壓力，也想將經驗傳承給戰神球員。

身為TPBL七支隊伍唯一的本土總教練，許皓程對新賽季有很高期待，他表示瓊斯的加入幫助球員全方位進步，目前球隊每個位置都有兩人以上，先前交流賽輪流上場檢驗訓練成果，像是江均就有很好表現。