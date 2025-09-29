快訊

TPBL／制服組14人大陣仗 戰神：目標一直是冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神全隊合影。記者曾思儒／攝影
戰神全隊合影。記者曾思儒／攝影

上季打進TPBL季後賽卻遭新北國王「橫掃」，台北台新戰神備戰新賽季除了球員補強，制服組也增加人手，除找來前中華隊後衛陳世念，更網羅與多位NBA球星合作過的外籍訓練師瓊斯（Edson Jones）加入，總經理林祐廷直白說，球隊「每年都是冠軍為目標」。

戰神今天舉行季前媒體日，教練團圍圈時陣仗驚人，林祐廷透露目前「制服組」就有14人，除了原本的塞爾維亞籍米蘭（Milan Stevanovic），今年也找來長年深耕加拿大籃球的瓊斯，上季囊括NBA年度MVP和總冠軍賽MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就曾和瓊斯合作。

「每年都是冠軍為目標。」林祐廷提到，制服組的加強就是希望給球隊「最多可能性」，希望東西合併下激發出不同火花，建立屬於戰神的文化；今年找來全新陣容的洋將，得分能力是補強重點，新秀謝銘駿和魏芃禾也是球隊亟欲栽培的後場新血，希望繼續將新人王留在戰神。

制服組的新成員陳世念和總教練許皓程過去都是國家隊後衛，來到戰神攜手，他表示除了分擔許皓程壓力，也想將經驗傳承給戰神球員。

身為TPBL七支隊伍唯一的本土總教練，許皓程對新賽季有很高期待，他表示瓊斯的加入幫助球員全方位進步，目前球隊每個位置都有兩人以上，先前交流賽輪流上場檢驗訓練成果，像是江均就有很好表現。

上季打進季後賽但被最後奪冠的新北國王「橫掃」，許皓程今年賽季希望季後賽能先過第一輪，進而挑戰總冠軍，他說：「今年是戰神的第三年，希望把團隊文化和系統建立起來，把底打好，成績自然會來。」

戰神總教練許皓程（右）。圖／戰神提供
戰神總教練許皓程（右）。圖／戰神提供

相關新聞

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，台灣籃壇許多球星自發性出發花蓮成為「鏟子超人」，朱億宗連兩天「...

TPBL／仍有旅外夢 謝銘駿目標轉控球後衛

TPBL元年新人王由台新戰神隊的雷蒙恩獲得，今年球隊挑進兩位新秀謝銘駿和魏芃禾，球隊希望兩位新人良性競爭一同進步，再將新...

TPBL／制服組14人大陣仗 戰神：目標一直是冠軍

上季打進TPBL季後賽卻遭新北國王「橫掃」，台北台新戰神備戰新賽季除了球員補強，制服組也增加人手，除找來前中華隊後衛陳世...

TPBL／光復鄉阿公的家全毀 劉彥廷感謝每一位「鏟子超人」

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，造成花蓮光復鄉災情慘重，台北台新戰神隊前鋒劉彥廷的親友就是重災戶，今天他透露阿公的家全毀，不幸中...

TPBL／新人王後挑戰MVP 雷蒙恩：要當最好球員

去年以TPBL選秀會「狀元」身分開啟職籃旅程，台北台新戰神隊新秀雷蒙恩菜鳥球季獲得新人王肯定，新賽季他除鼓勵隊上兩位菜鳥...

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟新賽季展開，28日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，本季新同學Pride隊雖以...

