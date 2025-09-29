TPBL／光復鄉阿公的家全毀 劉彥廷感謝每一位「鏟子超人」

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神備戰新賽季，劉彥廷（右五）心繫花蓮老家。記者曾思儒／攝影
戰神備戰新賽季，劉彥廷（右五）心繫花蓮老家。記者曾思儒／攝影

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，造成花蓮光復鄉災情慘重，台北台新戰神隊前鋒劉彥廷的親友就是重災戶，今天他透露阿公的家全毀，不幸中的大幸是人有提早撤離，沒有造成更大損傷。

196公分的劉彥廷是阿美族好手，來自花蓮玉里，媽媽的娘家正是這次花蓮堰塞湖溢流的重災區光復鄉，阿公的家更是在河道轉彎處，直接被泥水沖毀，「整個都沒了。」劉彥廷說。

劉彥廷提到，從小就離開花蓮，但逢年過節仍會和長輩團聚，這次家人遭遇嚴重災情，個人很想回去幫忙，無奈球季已經要開始，這周末就是TPBL熱身賽，沒能抽得出時間。

雖沒能回鄉貢獻一己之力，劉彥廷透露很多朋友都從全台各角落前往花蓮幫忙，十分感謝各位「鏟子超人」，幫助花蓮從災情中慢慢復原。

