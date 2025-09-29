TPBL／新人王後挑戰MVP 雷蒙恩：要當最好球員

去年以TPBL選秀會「狀元」身分開啟職籃旅程，台北台新戰神隊新秀雷蒙恩菜鳥球季獲得新人王肯定，新賽季他除鼓勵隊上兩位菜鳥爭取新人王，自己更目標成為「最好球員」。

上周TPBL開季記者會時，雷蒙恩就宣告成為「最好球員」的設定，今天球隊媒體日他再度重複這項新賽季目標，「今年會成為最好球員，幫球隊多贏一點比賽。」

為了達成設定，雷蒙恩休季期間特別加強個人投籃能力，他邊筆畫邊說，之前出手姿勢幾乎是正中間，現在出手動作往右拉一些，「這樣我能看得到籃框。」

球隊訓練中有投進大號三分球的「Sammy」坦言，習慣新投籃動作需要時間，現在一天仍會練兩次，希望投籃準度往上提升，朝年度MVP的目標前進。

戰神今年選秀會補進年僅19歲的謝銘駿和後衛魏芃禾，雷蒙恩笑說鼓勵兩位新人爭取新人王，「我給他們很多信心，他們失誤也沒關係，籃球不是完美的運動，很多人會給很多意見，但沒信心就沒用。」