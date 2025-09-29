籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟新賽季展開，28日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，本季新同學Pride隊雖以41：57不敵Apollo隊，奮鬥全場的運動家精神值得掌聲，而且他們還有位混血的長腿妹妹。

Apollo陳子浩、何皓文雙箭頭分別攻下19分與13分，助隊一路領先，Pride多點開花，劉以樂、黃以澧分別得到9分與8分，全隊9人得分進帳，以北投國小為主的他們默契其實不差，下半場一度追到個位數差距。

Pride是由家長自組球隊，今年首度報名，陣中有兩位小女生，李蕎安跟石書易，後者今年才11歲，台灣、南非混血的她身高已達181公分。她的父親Gareth Starke過去在南非就是籃球員，大學還領獎學金，身高199公分，主打中鋒。

「我來台灣23年了，當時是跟著朋友來台灣讀書，沒想到他回南非了，我卻在這邊認識我的太太，落地生根。」Starke操著一口流利中文，賽後主動下場指導女兒，從禁區要求動作到空手走位的腳步，相當專業。

石書易從小鶴立雞群，出生時有55公分，小學四年級已經170公分。原本就有學游泳的她，因下課時間常跟朋友打籃球而「入坑」，甚至為了打球轉學到北投國小，她笑說自己很享受「高」人一等的感覺，「在班上都是坐最後一排，而且我爺爺207公分，應該還會再長。」

經歷人生第一場正式籃球比賽，石書易並不滿意自己表現，一度落淚，「一開始很緊張，下半場好一點。但對方開始針對我卡位後，一直要不到球，就打得有點生氣。」

Starke一邊安慰石書易一邊表示，如果女兒們有興趣，一定盡力栽培，「最近我讓她們看U16（亞洲盃女籃）的比賽，讓她們學習國外的高大女生是怎麼打球的。」