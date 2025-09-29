快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

聯合報／ 即時報導
U12組Pride混血女中鋒石書易擁有181公分在禁區鶴立雞群。圖／U19籃球聯盟提供
U12組Pride混血女中鋒石書易擁有181公分在禁區鶴立雞群。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟新賽季展開，28日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，本季新同學Pride隊雖以41：57不敵Apollo隊，奮鬥全場的運動家精神值得掌聲，而且他們還有位混血的長腿妹妹。

Apollo陳子浩、何皓文雙箭頭分別攻下19分與13分，助隊一路領先，Pride多點開花，劉以樂、黃以澧分別得到9分與8分，全隊9人得分進帳，以北投國小為主的他們默契其實不差，下半場一度追到個位數差距。

Pride是由家長自組球隊，今年首度報名，陣中有兩位小女生，李蕎安跟石書易，後者今年才11歲，台灣、南非混血的她身高已達181公分。她的父親Gareth Starke過去在南非就是籃球員，大學還領獎學金，身高199公分，主打中鋒。

「我來台灣23年了，當時是跟著朋友來台灣讀書，沒想到他回南非了，我卻在這邊認識我的太太，落地生根。」Starke操著一口流利中文，賽後主動下場指導女兒，從禁區要求動作到空手走位的腳步，相當專業。

石書易從小鶴立雞群，出生時有55公分，小學四年級已經170公分。原本就有學游泳的她，因下課時間常跟朋友打籃球而「入坑」，甚至為了打球轉學到北投國小，她笑說自己很享受「高」人一等的感覺，「在班上都是坐最後一排，而且我爺爺207公分，應該還會再長。」

經歷人生第一場正式籃球比賽，石書易並不滿意自己表現，一度落淚，「一開始很緊張，下半場好一點。但對方開始針對我卡位後，一直要不到球，就打得有點生氣。」

Starke一邊安慰石書易一邊表示，如果女兒們有興趣，一定盡力栽培，「最近我讓她們看U16（亞洲盃女籃）的比賽，讓她們學習國外的高大女生是怎麼打球的。」

稍早同組賽事，五華國小隊以43：16力克復興國小隊，陳德翌6次上籃彈無虛發，得到全場最高13分，林鼎烽繳出8分、3籃板、3抄截，吳倍恩更有5籃板、6抄截演出。

U12組Pride混血女中鋒石書易（右）與妹妹及父親Gareth Starke。圖／U19籃球聯盟提供
U12組Pride混血女中鋒石書易（右）與妹妹及父親Gareth Starke。圖／U19籃球聯盟提供
U12組Apolo的陳子浩（左）此役砍下全場最高的19分。圖／U19籃球聯盟提供
U12組Apolo的陳子浩（左）此役砍下全場最高的19分。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

李程彬探班輪椅籃球隊 初體驗「太震撼」：選手手掌都是繭

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟新賽季展開，28日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，本季新同學Pride隊雖以...

TPBL／裁判也備戰新賽季 培訓與共識營登場

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26年賽季下月將點燃戰火，除球員與球隊積極備戰外，裁判群也展開多場培訓與共識營，...

基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

基隆市今年籃球區域性對抗賽由國立海大附中主辦，分高中組、國中組、國小組舉辦，來自全台各地共684人、38個隊參加，日前落...

登峰造極籃球賽／圓滿落幕 台藝首度封王上海交大封后

2025興富發登峰造極籃球公益賽今日圓滿落幕，臺灣藝大三劍客王威翔、徐堂琪、菲尼克斯等合砍63分，臺藝以86比81力克健行科大，首度在大專組封王，文化大學只以86比74贏了上海交大12分，屈居大專女子

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

退休後很少在籃球公開場合露面的前台銀球星陳順詳，今天在興富發登峰造極籃球公益賽打滿40分鐘、狂砍52分，帶領傳奇球星組成...

登峰造極籃球賽／潘偉傑飆30分 率健行退王者政大

UBA勁旅健行科大今天在潘偉傑攻下30分領軍下，以100比91擊敗強權政治大學，挺進登峰造極青年籃球賽大專男子組的冠軍戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。