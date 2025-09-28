快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／裁判也備戰新賽季 培訓與共識營登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL裁判季前會議。圖／TPBL提供
TPBL裁判季前會議。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26年賽季下月將點燃戰火，除球員與球隊積極備戰外，裁判群也展開多場培訓與共識營，持續強化專業，期望為球迷與球隊帶來更值得信任的比賽氛圍。

聯盟表示，9月份透過多場「裁判實戰訓練」，安排中、新生代裁判透過臨場模擬、實戰經驗及討論，為新賽季提前作準備。9月20至21日參與由高中體育總會辦理「裁判共識營」，邀請聯盟裁判進一步交流，吸取外籍資深國際籃球裁判講師分享執法技巧及吹判重點。9月27日的「裁判季前會議」則是年度重點，由7名技術委員與全體19名裁判們共同檢討案例、確認年度吹判重點，凝聚一致標準。

此外，在10月8日將舉行「總教練季前會議」，與各球團代表直接溝通，提升吹判共識，並自10月開始，每月定期舉辦「重點培訓裁判教育訓練」，由專職裁判帶領中生代裁判進行深度研討，推動聯盟裁判職業化發展。

副秘書長陽和平表示，裁判是比賽中隱形卻關鍵的角色，「聯盟每年投入心力規劃訓練與交流，期望讓裁判群以最專業的姿態迎接新賽季，為球迷帶來更精彩的籃球比賽。」

籃球

延伸閱讀

基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

中職／徐若熙瞄一下球探席看不清 是不是最終戰葉總不說死

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

中職／「想看看100%的徐若熙」軟銀球探談自家育成優勢

相關新聞

TPBL／裁判也備戰新賽季 培訓與共識營登場

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26年賽季下月將點燃戰火，除球員與球隊積極備戰外，裁判群也展開多場培訓與共識營，...

基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

基隆市今年籃球區域性對抗賽由國立海大附中主辦，分高中組、國中組、國小組舉辦，來自全台各地共684人、38個隊參加，日前落...

登峰造極籃球賽／圓滿落幕 台藝首度封王上海交大封后

2025興富發登峰造極籃球公益賽今日圓滿落幕，臺灣藝大三劍客王威翔、徐堂琪、菲尼克斯等合砍63分，臺藝以86比81力克健行科大，首度在大專組封王，文化大學只以86比74贏了上海交大12分，屈居大專女子

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

退休後很少在籃球公開場合露面的前台銀球星陳順詳，今天在興富發登峰造極籃球公益賽打滿40分鐘、狂砍52分，帶領傳奇球星組成...

登峰造極籃球賽／潘偉傑飆30分 率健行退王者政大

UBA勁旅健行科大今天在潘偉傑攻下30分領軍下，以100比91擊敗強權政治大學，挺進登峰造極青年籃球賽大專男子組的冠軍戰...

登峰造極籃球賽／明將進入最高潮 將產生大專男女冠軍以及公益表演賽

2025興富發登峰造極青年籃球賽，明在台北體育館4樓進行最後1天賽事，產生大專男女冠軍，下午5點舉行登峰造極公益籃球賽，由「小諸葛」邱大宗領軍的明星白(傳奇球星)，對上錢薇娟率領的明星藍(藝人)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。