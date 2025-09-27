登峰造極籃球賽／圓滿落幕 台藝首度封王上海交大封后

2025興富發登峰造極籃球公益賽今日圓滿落幕，臺灣藝大三劍客王威翔、徐堂琪、菲尼克斯等合砍63分，臺藝以86比81力克健行科大，首度在大專組封王，文化大學只以86比74贏了上海交大12分，屈居大專女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪冠。

臺灣藝大三劍客王威翔、徐堂琪、菲尼克斯等合砍63分，臺藝以86比81力克健行科大，首度在興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專男子組封王，健行還是與冠軍無緣，獲得亞軍。

「爽！」，王威翔說：「包括我自己，從光復高中後，除了小盃賽，就不知道冠軍的滋味，其他隊友也是這樣，不論比賽最後成績的參考價值，全隊感受到冠軍賽的氛圍是最重要的。」

王威翔說：「這幾年，我們常常在8強賽卡關，就是打不進4強，希望這次從強隊健行手中拿到冠軍，能讓我們體會到如何去贏得關鍵比賽，如何去強化自己的心態，如何從落後中扳回頹勢。」

健行最穩定的射手潘偉傑，第3節還有8分18秒，就因左腳受傷退場，他的受傷讓勝利的天平導向臺藝那邊，他只打了15分鐘，僅得2分，無獨有偶，後衛夏友杰也受傷退場。

少了穩定的外線得分點，健行靠著外籍生史密斯在內線硬拚，沒讓臺藝將比分大幅拉開，終場前2分1秒，蔡學墉連拿6分，健行以76比82落後6分，比賽還有機會。

王威翔此時展現一哥本色，2罰中1後，最後49.7秒後撤步投進3分球，臺藝領先10分，這1球也確定了臺藝的冠軍。

臺藝王威翔砍進21分，全隊最高，還有8籃板9助攻，徐堂琪21分，菲尼克斯19分。

健行史密斯24分17籃板，廖本謙18分，王鼎鈞17分。

文化大學打出精采一役，幾乎完成不可能的任務，可惜最後只以86比74贏了上海交大，比較相關球隊勝負與正負分商率後，屈居興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪下冠軍。

文化教練李宥叡覺得很可惜，但最重要是之前2分輸給臺師，對於上學年度UBA帶領文化奪冠的兩大關鍵球員鄭慧慈與王玥媞，李宥叡說：「應該會繼續在UBA打1年，不是大隊沒位置，而是在UBA比較有上場的空間，可以持續進步。」

李恩芯攻下文化全隊最高的22分，鄭慧慈17分12籃板，王玥媞14ㄈ分，邱敬恩12分。

上海交大馬天雨狂砍32分，趙若含20分7籃板。

剛滿40歲的陳順詳說：「日前有代表自家公司臺銀參加金融盃，拿了冠軍，剛好師母覃素莉找我來打公益賽，延續近來的手感，也謝謝隊友做球給我。」

「能夠回到籃球場，看看許久不見籃球界的好友，感到很開心，也很懷念籃球場掌聲的感覺。」

帶著沒打職籃的遺憾退休，陳順詳說：「我現在應該還可以打個第8、第9人，當時如果不是選擇在台銀退休，也許我到現在還在打球。」

雖然感謝隊友做球，不過陳順詳還是真的夠準，3分球9投7中，4罰全進，52分外，還有12籃板6助攻2抄截2阻攻。

(大專男子組)臺灣藝大 勝 健行科大 86比81

台灣藝大王威翔。 主辦單位提供

台灣藝大徐堂琪。 主辦單位提供

台灣藝大菲尼克斯。 主辦單位提供

健行科大史密斯。主辦單位提供

(大專男子組)政治大學 勝 黎明學院 89比77

宋昕澔總算在興富發登峰造極青年籃球錦標賽出賽，打了8分鐘，攻下3分，政治大學以89比77力克黎明學院，拿下大專男子組季軍，黎明第4名。

前4天都未出賽的宋昕澔，今天在第1節還有1分14秒上場，總共打了8分鐘，3分鐘3投1中，得到3分。

政大總教練陳子威說：「吳志鍇昨天檢查後，有點腦震盪，必須要觀察72小時，所以就問一下宋昕澔，他這週有去治療，有比較好，就讓他打一些時間，體能可以到分散受傷的風險。」

宋昕澔說：「今天有要我帶球衣，從4月世大運集訓到現在，已經5個多月，最近都在做個人調整，前一兩個禮拜才開始參加球隊訓練，今天一上場沒多久就有表現，感到很開心。」

政大謝昀達18分最高，林子皓與林恩宇都有15分。

黎明王正睿19分8助攻4抄截，吳尚恩14分。

(登峰造極籃球公益賽)明星白 勝 明星藍 98比91

「阿詳，好久不見！」，很少在籃球公開場合露面的陳順詳，今天在登峰造極籃球公益賽打滿40分鐘，狂砍52分，帶領傳奇球星組成的明星白98比81大勝藝人組成的明星藍，真的是「40歲猶原是一尾活龍！」

剛滿40歲的陳順詳說：「日前有代表自家公司臺銀參加金融盃，拿了冠軍，剛好師母覃素莉找我來打公益賽，延續近來的手感，也謝謝隊友做球給我。」

「能夠回到籃球場，看看許久不見籃球界的好友，感到很開心，也很懷念籃球場掌聲的感覺。」

帶著沒打職籃的遺憾退休，陳順詳說：「我現在應該還可以打個第8、第9人，當時如果不是選擇在台銀退休，也許我到現在還在打球。」

雖然感謝隊友做球，不過陳順詳還是真的夠準，3分球9投7中，4罰全進，52分外，還有12籃板6助攻2抄截2阻攻。

陳順詳退休生活過得很愜意，下了班後，就跟老婆、2個女兒共享天倫之樂，談起大女兒迷上韓團，陳順詳滿臉笑意，帶著慈父的口吻說：「現在我車上都在放一堆韓團，像BLACKPINK的歌等等，我都可以講得出來！」

明星白黃寶賜攻下17分，周泓諭15分5籃板5助攻。

錢薇娟帶領的明星藍，張庭瑚3分球15投7中，砍進27分，黃宏軒

(大專女子組)文化大學 勝 上海交大 86比74

文化大學打出精采一役，幾乎完成不可能的任務，可惜最後只以86比74贏了上海交大，比較相關球隊勝負與正負分商率後，屈居興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪下冠軍。

上海交大前4場全勝，每場最少贏30分，平均每場勝分42.75分，包括贏了臺師30分，曾經輸給臺灣師大2分的文化，今天必須贏上海交大至少16分，才能奪冠，像是不可能的任務。

不過今天文化賣力出擊，李恩芯、鄭慧慈、王玥媞、邱敬恩等都有突出表現，3節打完71比63領先8分，第4節中段還兩度領先到17分，最後24秒，文化領先14分，王玥媞籃下接到球，眼看就要單打成功，達到16分的門檻，可惜王玥媞一下球後，就被範文馨抄走，未能贏到16分。

上海交大、文化、臺師同為4勝1敗，比較相關球隊勝負與正負分後，上海交大以正18拿下冠軍，文化正10亞軍，臺師負18第3。

文化教練李宥叡覺得很可惜，但最重要是之前2分輸給臺師，對於上學年度UBA帶領文化奪冠的兩大關鍵球員鄭慧慈與王玥媞，李宥叡說：「應該會繼續在UBA打1年，不是大隊沒位置，而是在UBA比較有上場的空間，可以持續進步。」

李恩芯攻下文化全隊最高的22分，鄭慧慈17分12籃板，王玥媞14ㄈ分，邱敬恩12分。

上海交大馬天雨狂砍32分，趙若含20分7籃板。

(大專男子組)國立體大 勝 臺灣師大 87：85

最會把比賽搞得緊張兮兮的國立體大與臺灣師大，連5~6名次賽都能打得像冠軍賽，國立體大靠著最後6.6秒，張祐瑋的致勝上籃，87比85險勝，奪下興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專男子組第5名，臺師第6名，莊杰閎本屆單場最高的36分成為空談。

國體前天對臺灣藝大之戰，曹祐寧幾乎與槍響同時的上籃被判不算，以74比75落敗，同日，UBA 5連霸的政治大學差點敗在名不見經傳的高中乙組球員手上，李翊銨砍進34分，政大最終只以87比85險勝臺師。

昨天排名賽，國體靠著邱繼揚上籃進算，演出絕殺上籃，以75比73險勝輔仁大學，臺師也與菲律賓聖克萊爾學院戰到最後一刻，才以80比79險勝。

國體與臺師遭遇，似乎也可以預知要打到最後一刻，最後6.6秒，張祐瑋意外獲得空檔上籃的機會，投進致勝1球，張祐瑋笑說：「他們想守我投籃，可能忘了我也會切入！」

國體林睿軒砍進26分最高，致勝功臣張祐瑋與胡晉豪都得到16分。

臺師前兩天表現出色的李翊銨因左腳踝扭傷，只打12分鐘，得到6分，進攻重任全部落到莊杰閎身上，他砍下36分，最後關頭沒有出手機會，只能看著泰山高中學長張祐瑋的國體抱走勝利。

(大專女子組)世新大學 勝 深圳大學 82比48

世新大學首節就打爆深圳大學，單節打出27比4的攻勢，最終以82比48輕鬆獲勝，拿下興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專女子組第4名，戰績2勝3敗，深圳1勝4敗，第5名。

深圳首節表現非常不理想，讓總教練李玢慧很不開心，不過隨後深圳就穩住局面，沒讓世新再急速拉開比分，

世新林彥妤12分，葉欣宜11分。

深圳林舒婷17分，

(大專男子組)輔仁大學 勝 聖克萊爾學院 85比69

連兩天遭逆轉的輔仁大學，總算保住勝果，以85比69擊敗菲律賓聖克萊爾學院，獲得興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專男子組第7名，聖克萊爾第8名殿後。

原本打敗健行科大，很有機會打進4強，輔大接下來卻連遭黎明學院與國立體大，掉至7~8名次賽，對手恰巧是首戰對手，輔大當時以59比77落後，今天保住勝果，算是小報首戰輸球之仇。

輔大伊朗外籍生莫森，狂砍30分15籃板3助攻，林哲宇10分，

聖克萊爾首戰贏球後，以4連敗作收，博勾斯(Charles Burgos)23分。

(大專女子組)臺灣師大 勝 佛光大學 75比52

臺灣師大最後一戰以75比52輕取佛光大學，以4勝1敗結束今年興富發登峰造極青年籃球錦標賽，不過在大專女子組的名次還要視隨後上海交大與文化大學之戰的結果而定，佛光5戰盡墨，在參賽6隊中殿後。

臺師曾險勝文化2分，敗給上海交大30分，隨後的上海交大與文化之戰，上海交大贏球就奪冠，臺師第2，文化第3，上海交大輸球，但沒輸到16分，上海交大還是冠軍，文化第3，臺師第3，如果文化贏到16分，文化冠軍，上海交大第2，臺師第3。

今天臺師12名登錄球員，11人拿下分數，游欣樺15分最高，葉侑璇13分。

佛光大學邱子芸與黃靖媞同得10分。