籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前台銀球星陳順詳狂轟52分。圖／大會提供
前台銀球星陳順詳狂轟52分。圖／大會提供

退休後很少在籃球公開場合露面的前台銀球星陳順詳，今天在興富發登峰造極籃球公益賽打滿40分鐘、狂砍52分，帶領傳奇球星組成的明星白98：81大勝藝人組成的明星藍。

剛滿40歲的陳順詳表示，「日前有代表自家公司臺銀參加金融盃，拿了冠軍，剛好師母覃素莉找我來打公益賽，延續近來的手感，也謝謝隊友做球給我。能夠回到籃球場，看看許久不見籃球界的好友，感到很開心，也很懷念籃球場掌聲的感覺。」

帶著沒打職籃的遺憾退休，陳順詳說：「我現在應該還可以打個第8、第9人，當時如果不是選擇在台銀退休，也許我到現在還在打球。」

雖然感謝隊友做球，不過陳順詳還是真的夠準，3分球9投7中，4罰全進，52分外，還有12籃板、6助攻、2抄截、2阻攻。

陳順詳退休生活過得很愜意，下了班後，就跟老婆、2個女兒共享天倫之樂，談起大女兒迷上韓團，陳順詳滿臉笑意，帶著慈父的口吻說：「現在我車上都在放一堆韓團，像BLACK PINK的歌等等，我都可以講得出來！」

明星白黃寶賜攻下17分，周泓諭15分5籃板5助攻。錢薇娟帶領的明星藍，張庭瑚3分球15投7中，砍進27分，黃宏軒25分。

文化大學打出精采一役，幾乎完成不可能的任務，可惜最後只以86：74贏了上海交大，比較相關球隊勝負與正負分商率後，屈居興富發登峰造極青年籃球錦標賽大專女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪下冠軍。

興富發登峰造極籃球公益賽今天登場。圖／大會提供
興富發登峰造極籃球公益賽今天登場。圖／大會提供

