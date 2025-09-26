登峰造極籃球賽／潘偉傑飆30分 率健行退王者政大

UBA勁旅健行科大今天在潘偉傑攻下30分領軍下，以100比91擊敗強權政治大學，挺進登峰造極青年籃球賽大專男子組的冠軍戰，潘偉傑表示目標進職籃成為3D球員。

在台北體育館舉行的登峰造極青年籃球賽，大專籃球聯賽UBA勁旅健行在預賽前兩戰相繼落敗情況下，原本以為無緣4強，不過在預賽最終戰大勝菲律賓聖克萊爾學院，順利搭上4強末班車，今天延續氣勢以9分之差擊敗強權政大，打進大專男子組的冠軍戰。

升上大四的潘偉傑此役狂轟全場最高30分，包含飆進4記三分球，搭配王鼎鈞砍進21分，聯手幫助健行搶下關鍵勝利。潘偉傑賽後接受媒體採訪時表示，未來期許成為職業球員，因此在暑假加強進攻手段，特別是擋拆後的外線投籃，目標成為兼具優異外線、防守不錯的3D球員。

至於無緣冠軍戰的政大，主力球員吳志鍇還在終場前不慎嘴唇撞到電子看板受傷，已經緊急送醫，總教練陳子威指出，輸球不一定是壞事，正好可以提醒球員每年都不容易，並提到原本設定讓少上場的球員多打一點，沒想到許多低年級球員飽受傷痛困擾，反而得靠吳志鍇、林子皓及徐得祈等學長。

不過，陳子威特別點名，這次賽事磨練出新人謝昀達，算是很好的收獲，而謝昀達不僅在本場拿下全隊次高19分，尤其在比賽後段體力下滑時，還演出爆扣技驚四座，讓陳子威直呼被嚇到。