登峰造極籃球賽／明將進入最高潮 將產生大專男女冠軍以及公益表演賽

2025興富發登峰造極青年籃球賽，明在台北體育館4樓進行最後1天賽事，產生大專男女冠軍，下午5點舉行登峰造極公益籃球賽，由「小諸葛」邱大宗領軍的明星白(傳奇球星)，對上錢薇娟率領的明星藍(藝人)。

明星白由女籃資深國手覃素莉擔任領隊，邱大宗擔任總教練，球員名將如雲，除主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍外，還有許智超、鄭志龍、黃寶賜、楊志豪、劉嘉發、周泓諭、吳志偉、王志群、陳建州、賈凡、陳順詳、邱啟益、劉孟竹等。

明星藍領隊兼總教練錢薇娟，球員由藝人組成，包括蔡尚樺、田依甯、潘君侖、彭小刀、正義、顏佑庭、楊奇煜、于成炘、涂善存、彭尊、黃宏軒、林家佑、林輝瑝、比利等。

大專女子組，前1場遭到絕殺的文化大學，今天以67比59力退世新大學，保住爭奪今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組冠軍的機會，明日將與4戰全勝的上海交大正面對決，文化如果能贏到16分，就能拉下上海交大封后。

文化大學昨日被臺灣師大林普茵投進幸運地中距離絕殺，以86比88比86落敗，因5犯畢業只能坐在場下的李恩芯，看到那球也很傻眼。

終場前16.6秒爭搶籃板時犯規，讓張聿嵐2罰俱中，取得2分領先，李恩芯因而5犯畢業，「那時真的不該犯規，已經進入加罰狀態。」

今天文化敗給世新，就會將上海交大送上后座，文化第3節後段才掌握局面，單節19比7，3節打完，反以55比47領先，第4節剛開始，李恩芯的3分球，帶起8比0的攻勢，文化將比分拉開到14分差。

文化李恩芯砍進22分4抄截，王玥媞12分。

世新澳洲外籍生圖塔妮12分10籃板，游沁樺10分9籃板3抄截。

同為3連勝的上海交大與臺灣師大今日正面交鋒，上海交大身高佔相當優勢，外線發揮也比較理想，終場以83比53大勝，拿下4連勝，也是今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組目前唯一不敗隊伍，奪冠希望濃厚。

上海交大籃板球還是以43比34略佔優勢，3分球20投8中，也優於臺師的19投5中，何堯瑤21分8籃板，馬天雨19分9籃板，趙若含18分10籃板4抄截。

臺師葉侑璇12分最高，張聿嵐10分4籃板5助攻，江子柔左腳踝扭傷，僅打10分鐘，得到4分。

大專男子組，連兩天上演0秒上籃的國立體大，今天不再飲恨，邱繼揚上籃進算，演出絕殺上籃，以75比73險勝輔仁大學，明將爭奪今年興富發登峰造極青年籃球賽大專男子組第5名，輔大連兩天遭逆轉，只能爭奪第7名。

國體昨日與臺灣藝大的4強爭奪戰，最後2.8秒叫暫停，組織最後一擊，就差1秒鐘，曹祐寧幾乎與槍響同時的上籃被判不算，國體74比75飲恨，無緣4強。

今天國體與輔大之戰，最後9.1秒雙方平手，輔大叫停組織最後一擊，王翊仲想傳給外籍生米哈洛時，最後4秒被林睿軒抄走，長傳給邱繼揚快攻完成絕殺上籃。

邱繼揚說：「我已經先偷跑了，也沒管那麼多，先上籃再說，不過上籃完後倒是有點擔心，會不會像昨天一樣不算！」

演出致勝抄截的林睿軒笑說，功勞也要計上胡晉豪一筆，「米哈洛只注意到胡晉豪，視線也被胡晉豪擋住，沒看到躲在胡晉豪身後的我！」

國體胡晉豪20分，張祐瑋18分，主力射手林睿軒只得9分，但有4抄截，包括致勝抄截，邱繼揚5分7助攻。

輔大主控王翊仲首度出賽，雖然送出10助攻，卻發生8次失誤，李譽宸13分最多。

前1場差點扳倒政治大學，臺灣師大今天在5~8名次賽與菲律賓聖克萊爾學院戰到最後一刻，才以80比79險勝，李翊銨讓大家再記得他的名字，再度砍下全隊最高的22分。

李翊銨最後5分鐘內的2記3分球，加上莊政隆的3度切入，幫助臺師維持領先局面，聖克萊爾的蒙拉諾(Klint Mazano)最後關頭抄到球，但他忘了落後3分，快攻上籃，聖克萊爾以1分飲恨。

來自HBL乙級彰化高中，身高只有176公分的李翊銨，昨天扮演大奇兵，全場砍進34分，3分球14投8中，差點幫助臺灣師大扳倒UBA 5連霸的政治大學，最終只以2分見負。

今天李翊銨又砍進全隊最高的22分，3分球10投4中，證明昨天的好表現不是偶然，他說：「希望昨天的好手感，能夠一直持續下去。」

興富發登峰造極青年籃球賽明日最後一天賽事，大專男子組，臺師將與國立體大爭奪第5名，聖克萊爾與輔仁大學進行7~8名次戰。

主辦單位提供

(大專女子組)深圳大學 勝 佛光大學 72比42

深圳大學張楚玉。主辦單位提供

首度參賽的深圳大學今天以72比42輕取佛光大學，在今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組3連敗總算開胡，這1勝也讓深圳擺脫爐主位置，4戰皆北的佛光，只能敬陪末座(第6名)。

深圳大學男子隊早已來過臺灣，女子隊則是今年首度來台，總教練李玢慧也是第1次帶隊前來，不過她曾在8年前來台觀光，除了在大台北地區遊覽，也到了宜蘭。

李玢慧說：「我們這支球隊才剛成立第2年，只有4名大二球員，5名大一球員，其中還有1名球員骨折，沒能來台，我們去年第1年就拿下CUBA第24名，算是還不錯，比起上海交大的第4名，我們還有很大的努力空間，這次比賽是很好的學習機會。」

砍進全隊最高19分的張楚玉，第1次來到台灣，「能夠拿下第1勝不容易，希望接下來可以有機會到西門町等景點看看。」

佛光黃靖媞15分11籃板。

佛光4連敗，唯一還未開胡球隊，由於已先後敗給1勝的世新大學與深圳大學，明天對手是3勝1敗的臺灣師大，輸贏已無關係，確定在今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組，排名殿後的第6名。

(大專男子組)臺灣師大 勝 聖克萊爾學院 80比79

台灣師大李翊銨。主辦單位提供

前1場差點扳倒政治大學，臺灣師大今天在5~8名次賽與菲律賓聖克萊爾學院戰到最後一刻，才以80比79險勝，恰巧是壽星的李翊銨讓大家再記得他的名字，再度砍下全隊最高的22分。

李翊銨最後5分鐘內的2記3分球，加上莊政隆的3度切入，幫助臺師維持領先局面，聖克萊爾的蒙拉諾(Klint Mazano)最後關頭抄到球，但他忘了落後3分，快攻上籃，聖克萊爾以1分飲恨。

來自HBL乙級彰化高中，身高只有176公分的李翊銨，昨天扮演大奇兵，全場砍進34分，3分球14投8中，差點幫助臺灣師大扳倒UBA 5連霸的政治大學，最終只以2分見負。

今天李翊銨又砍進全隊最高的22分，3分球10投4中，證明昨天的好表現不是偶然，他說：「希望昨天的好手感，能夠一直持續下去。」

興富發登峰造極青年籃球賽明日最後一天賽事，大專男子組，臺師將與國立體大爭奪第5名，聖克萊爾與輔仁大學進行7~8名次戰。

(大專女子組)文化大學 勝 世新大學 67比59

前1場遭到絕殺的文化大學，今天以67比59力退世新大學，保住爭奪今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組冠軍的機會，明日將與4戰全勝的上海交大正面對決，文化如果能贏到16分，就能拉下上海交大封后。

文化大學昨日被臺灣師大林普茵投進幸運地中距離絕殺，以86比88比86落敗，因5犯畢業只能坐在場下的李恩芯，看到那球也很傻眼。

終場前16.6秒爭搶籃板時犯規，讓張聿嵐2罰俱中，取得2分領先，李恩芯因而5犯畢業，「那時真的不該犯規，已經進入加罰狀態。」

今天文化敗給世新，就會將上海交大送上后座，文化第3節後段才掌握局面，單節19比7，3節打完，反以55比47領先，第4節剛開始，李恩芯的3分球，帶起8比0的攻勢，文化將比分拉開到14分差。

文化李恩芯砍進22分4抄截，王玥媞12分。

世新澳洲外籍生圖塔妮12分10籃板，游沁樺10分9籃板3抄截。

(大專男子組)國立體大 勝 輔仁大學 75比73

國立體大胡晉豪。主辦單位提供

連兩天上演0秒上籃！國立體大今天不再飲恨，邱繼揚上籃進算，演出絕殺上籃，以75比73險勝輔仁大學，明將爭奪今年興富發登峰造極青年籃球賽大專男子組第5名，輔大連兩天遭逆轉，只能爭奪第7名。

國體昨日與臺灣藝大的4強爭奪戰，最後2.8秒叫暫停，組織最後一擊，就差1秒鐘，曹祐寧幾乎與槍響同時的上籃被判不算，國體74比75飲恨，無緣4強。

今天國體與輔大之戰，最後9.1秒雙方平手，輔大叫停組織最後一擊，王翊仲想傳給外籍生米哈洛時，最後4秒被林睿軒抄走，長傳給邱繼揚快攻完成絕殺上籃。

邱繼揚說：「我已經先偷跑了，也沒管那麼多，先上籃再說，不過上籃完後倒是有點擔心，會不會像昨天一樣不算！」

演出致勝抄截的林睿軒笑說，功勞也要計上胡晉豪一筆，「米哈洛只注意到胡晉豪，視線也被胡晉豪擋住，沒看到躲在胡晉豪身後的我！」

國體胡晉豪20分，張祐瑋18分，主力射手林睿軒只得9分，但有4抄截，包括致勝抄截，邱繼揚5分7助攻。

輔大主控王翊仲首度出賽，雖然送出10助攻，卻發生8次失誤，李譽宸13分最多。

(大專女子組)上海交大 勝 臺灣師大 83比53

同為3連勝的上海交大與臺灣師大今日正面交鋒，上海交大身高佔相當優勢，外線發揮也比較理想，終場以83比53大勝，拿下4連勝，也是今年興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組目前唯一不敗隊伍，奪冠希望濃厚。

上海交大前兩戰都贏對手至少50分，首戰贏了佛光大學53分，次役則贏了世新大學53分，今天面對臺灣師大小遭抵抗，前3節只領先13分，不過第4節還是打出單節22比5，最終贏了30分。

上海交大籃板球還是以43比34略佔優勢，3分球20投8中，也優於臺師的19投5中，何堯瑤21分8籃板，馬天雨19分9籃板，趙若含18分10籃板4抄截。

臺師葉侑璇12分最高，張聿嵐10分4籃板5助攻，江子柔左腳踝扭傷，僅打10分鐘，得到4分。