PLG／籃板怪物正式加盟 富邦勇士簽下外籍生探花強納森
台北富邦勇士隊在2025年選秀會中，以首輪第三順位選中來自虎尾科技大學的強納森（Jonathan Nchekwube），雙方今天正式完成簽約，新賽季將以外籍生身分代表富邦勇士出賽。
來自虎尾科技大學的強納森，身高205公分、體重100公斤，擁有「籃板怪物」的稱號。大學效力期間，於114學年度UBA大專籃球聯賽，曾單場狂抓30籃板、砍進26分，帶領虎尾科大在重返一級的賽事中，首年就獲得UBA男子組一級季軍，更成為UBA史上最快突破500籃板及700籃板的球員。
對於強納森的加入，勇士總教練吳永仁表示，「他對籃板球的積極態度與職業化的訓練精神，無論是在與隊友、教練團間的互動，或是日常訓練的表現上，都展現出高度的自律與投入。過去在虎尾科大的培養，使他在基本功與團隊意識方面都有良好的底子，期待他能儘快融入球隊體系，並將自身優勢發揮到最大，為球隊帶來更多貢獻。」
