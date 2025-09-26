PLG／例行賽10月26日開打 洋基落腳新竹市立體育館
PLG在今天公布2025-26年球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10月26日由桃園璞園領航猿隊在主場迎戰台北富邦勇士隊，開啟PLG嶄新的第6個球季。
PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合中華男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。
此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到明年5月17日。
在賽程安排上，12月27、28日洋基工程隊將在主場先後迎戰來訪的領航猿及台鋼獵鷹隊，在跨年之前的周末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。而在明年03/14白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的周末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館，賽事內容絕對精采可期。
各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：
台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs. 台鋼獵鷹）
桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs. 台北富邦勇士）
洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs. 桃園璞園領航猿）
台鋼獵鷹 – 台南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs. 洋基工程）
