快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

PLG／例行賽10月26日開打 洋基落腳新竹市立體育館

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG開幕戰將在10/26日開打，新球隊洋基工程將落腳新竹體育館。 聯合報系資料照
PLG開幕戰將在10/26日開打，新球隊洋基工程將落腳新竹體育館。 聯合報系資料照

PLG在今天公布2025-26年球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10月26日由桃園璞園領航猿隊在主場迎戰台北富邦勇士隊，開啟PLG嶄新的第6個球季。

PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合中華男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。

此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到明年5月17日。

在賽程安排上，12月27、28日洋基工程隊將在主場先後迎戰來訪的領航猿及台鋼獵鷹隊，在跨年之前的周末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。而在明年03/14白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的周末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館，賽事內容絕對精采可期。

各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs. 台鋼獵鷹）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs. 台北富邦勇士）

洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs. 桃園璞園領航猿）

台鋼獵鷹 – 台南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs. 洋基工程）

籃球

延伸閱讀

MLB／洋基和藍鳥都贏球勝率仍相同 兩隊至少有美聯外卡第1

獨／宛如軍火庫！黑幫民宅囤10槍200彈 新竹警攻堅驚見M16

MLB／洋基王牌弗里德奪本季第19勝 賈吉：就像多了一個柯爾

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

相關新聞

PLG／例行賽10月26日開打 洋基落腳新竹市立體育館

PLG在今天公布2025-26年球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10月26日由桃園璞園領航猿隊在主場迎戰台北富邦勇士隊，...

PLG／籃板怪物正式加盟 富邦勇士簽下外籍生探花強納森

台北富邦勇士隊在2025年選秀會中，以首輪第三順位選中來自虎尾科技大學的強納森（Jonathan Nchekwube），...

TPBL／「籃球，怎能不愛」 七隊爭霸爐主預告翻身

TPBL新賽季下月點燃戰火，聯盟今天公布主視覺和年度標語「籃球，怎能不愛」，七支隊伍也齊聚開季記者會，上季爐主新竹御嵿攻...

登峰造極籃球賽／大專男4強出爐 大專女台師與上海交大3連勝

2025興富發登峰造極青年籃球賽今天好戲連連，大專男子組，菲尼克斯最後2.8秒逆轉3分球，臺灣藝大75比74氣走國立體大，黎明學院 在大會首場延長賽險勝輔仁大學，大專女子組，林普茵投進幸運地中距離絕殺

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，讓來自花蓮的台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋十分揪心，今天代表雲豹出席TPBL開季記者...

TPBL／夢見林書豪復出 林書緯：只想要哥哥開心

TPBL新賽季即將登場，新北國王將以衛冕者身份擔綱10月11日開幕戰主場角色，今天聯盟開季記者會帥氣亮相的林書緯強調，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。