TPBL／「籃球，怎能不愛」 七隊爭霸爐主預告翻身

TPBL新賽季下月點燃戰火，聯盟今天公布主視覺和年度標語「籃球，怎能不愛」，七支隊伍也齊聚開季記者會，上季爐主新竹御嵿攻城獅更喊話會打出「強悍」球風，讓新竹球迷感到驕傲。

邁入第二個賽季的TPBL延續元年的七隊規模，不過打下元年總冠軍的新北國王陣容大變動，不但當家球星林書豪宣告退休、洋將曼尼高離隊，總教練萊恩也卸下兵符，挑戰連霸增添不少變數；而上季無緣季後賽的新北中信特攻，新賽季迎接「黑豹」阿巴西回歸，後場又補進簡廷兆，戰力提升不少。

上季墊底的攻城獅也誓言打出不同氣象，總經理張樹人透露球隊是最早投入訓練的隊伍，新賽季會「繳出讓球迷期待的表現」，球員也會表現出強悍球風，讓新竹球迷感到驕傲。攻城獅當家球星高國豪附和說，去年球隊成績沒那麼理想，個人表現也沒達到水準，「今年非常期待，大家共同意識和氛圍都是往好的方向。每一隊都想拿到冠軍，我們一步一步踏踏實實，走向冠軍的路上。」

上季總冠軍賽和國王大戰7場的海神，賽季也捲土重來，執行長李偉誠強調球隊會延續「打死不退、永不放棄」的精神，今年繼續朝冠軍目標努力；海神當家球星胡瓏貿則幽默說，人生不斷在學習，上賽季自己就從「暴躁龍貓」成長成為「聖光龍貓」，期待新賽季更進步的自己。

新賽季更換總教練的福爾摩沙夢想家，本土陣容沒有太大變動，馬建豪透露新教練簡浩已經和自己聊過，前兩個得分點可能由洋將負責，「只要能贏球，教練團要我做什麼都願意去做。我也願意承擔，去防守其他隊伍的第一得分點。」

桃園台啤永豐雲豹季外打了不少國際交流賽，當家後衛高錦瑋也特別赴美訓練，期待新賽季全面提升，球隊營運長顏行書預告球隊未來會將交流球隊從亞洲放眼到歐美，讓球員有更多實戰經驗，也與國際接軌。