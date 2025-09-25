登峰造極籃球賽／大專男4強出爐 大專女台師與上海交大3連勝

2025興富發登峰造極青年籃球賽今天好戲連連，大專男子組，菲尼克斯最後2.8秒逆轉3分球，臺灣藝大75比74氣走國立體大，黎明學院 在大會首場延長賽險勝輔仁大學，大專女子組，林普茵投進幸運地中距離絕殺，臺灣師大險勝文化大學，與上海交大同以3連勝領先。

(大專男子組)健行科大 勝 聖克萊爾 83比62

健行科大潘偉傑。主辦單位提供

在興富發登峰造極青年籃球賽大專男子組連吞兩敗的健行科大，今天以83比62大勝菲律賓聖克萊爾學院，拿下預賽首勝，這1勝也讓健行搭上4強末班車。

必須要贏對手至少11分，才能晉級4強，健行3節打完，已以53比39達標，第4節一開始，潘偉傑的3分球帶起健行11比2的攻勢，將比數拉開成64比41領先23分。

雖然最後3分17秒，聖克萊爾以9比0的攻勢，追到52比71只落後19分，還好潘偉傑先上籃得手，再投進3分球，又把比分差距拉開到24分，沒讓對手追近到11分。

健行潘偉傑砍下29分，周宏綸12分。

聖克萊爾博勾斯(Charles Burgos)20分11籃板。

健行今天贏了聖克萊爾21分，之前敗給輔大3分，聖克萊爾則贏輔大18分，比較相關球隊對戰與正負分，健行以正18排名預賽B組第2，搭上4強末班車，聖克萊爾負3排名分組第3，輔大負15分組第4，聖克萊爾與輔大只能打5~8排名賽。

預賽Ｂ組第1為3戰全勝的黎明學院，將與A組第2臺灣藝大爭奪冠軍賽門票，健行準決賽對手，則是A組第1的政治大學。

(大專女子組)世新大學 勝 佛光大學 79比54

世新大學靠著高度優勢，一路掌控戰局，終場79比54大勝佛光大學，在興富發登峰造極青年籃球賽大專女子組2連敗取得首勝，佛光則是3連敗。

籃板51比30佔得極大優勢，世新上半場雖僅以38比30領先，但第3節打出20比6的攻勢，將比分大幅拉開。

世新來自澳洲的外籍生塔圖妮，只打22分鐘就砍進全隊最高的21分，還有9籃板5抄截，邱詠鈴13分。

佛光黃靖媞13分9籃板4抄截，李宜庭12分5助攻4抄截。

(大專男子組)黎明學院 勝 輔仁大學 98比93(延長賽)

黎明學院田曜樂。主辦單位提供

雖然外籍生泰力休兵，不過田曜樂狂砍31分，帶領黎明學院在本屆興富發登峰造極青年籃球賽首場延長賽後，98比93力退輔仁大學，以預賽B組3戰全勝分組第1晉級大專男子組4強，輔大確定與4強無緣。

由於已是連3天比賽，黎明選擇讓外籍生休兵，輔大則是首度讓重返學校的外籍生米哈洛出賽，加上莫森，等於有兩名外籍生中鋒替換，首節輔大以33比23領先，但黎明開始急起直追，兩隊一路拉鋸，黎明靠著胡業脩2罰中1，將比賽逼入延長賽。

延長賽中，田曜樂與王正睿都拿4分，幫助黎明驚險擊退輔大。

黎明田曜樂除了攻下31分外，還有4助攻5抄截，謝侄豈17分6籃板3抄截。

輔大莫森24分11籃板3抄截，林哲宇20分3抄截。

(大專女子組)臺灣師大 勝 文化大學 88比86

台灣師大張聿嵐。主辦單位提供

無心插柳柳成蔭！臺灣師大戰術沒跑好，反而讓林普茵投進幸運地中距離絕殺，以88比86險勝文化大學，與上海交大同以3連勝領先，文化2連勝後吞下首敗。

比賽最後關頭妳來我往，終場前16.6秒，張聿嵐2罰俱中，臺師2分領先，不過最後8.5秒，陳薇涵也兩罰都中，雙方又戰成平手，臺師叫停組織最後一擊，不過跑位並不順，還發生相撞的小意外，但球權還是屬於臺師，時間還有最後1.7秒。

臺師由江子柔發球，她把球發到遠邊沒有人防守的林普茵，林普茵一接到球就出手，雖然力量稍輕，但球打到籃框前緣後滾進籃框，臺灣就靠這1球氣走文化。

臺師總教練梁嘉音承認原本戰術沒跑好，「最後1.7秒，算是我們平常演練短時間的進攻戰術。」，

林普茵說：「可能是因為對手都注意張聿嵐才漏掉我，我原本以為不會進，最後卻進了！」

想把籃球打得更好，從香港來台灣唸書，已經第3年的林普茵，對台灣很適應，連口音都有台灣味，她說：「這是我第1次投進絕殺，我在香港永隆中學時，也曾有過1次絕殺機會，我沒投進，但學姐抓到籃板，演出絕殺。」

臺師張聿嵐演出29分準大三元，另有10籃板8助攻，江子柔20分，投進絕殺球的林普茵，攻得11分。

文化李恩芯26分，3分球12投6中，但提前5犯畢業，鄭慧慈19分18籃板4助攻5抄截。

(大專男子組)臺灣藝大 勝 國立體大 75比74

台灣藝大王威翔。主辦單位提供

王威翔最後2.8秒傳給菲尼克斯，菲尼克斯果斷出手投進逆轉3分球，臺灣藝大就靠這記3分球，75比74氣走國立體大，打進今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組4強。

昨天只得4分，今天王威翔總算扛起一哥責任，不僅攻下臺藝全隊最高的20分，還有5助攻4抄截，包括最後2.8秒的致勝助攻，台藝總教練葛記豪說：「我們的一哥回來了！」

王威翔最近肚子不舒服，昨天比賽前只吃了兩顆水煮蛋跟一根香蕉，全身無力，勉強打了1節後，向總教練葛記豪表示，快累到打不下去了，但葛記豪對他說，現在是緊要關頭要他撐下去。

昨天比賽後，王威翔到醫院打了點滴後，吃了些雞胸肉補充蛋白質，喝了點熱湯，身體總算好多了，今天也打出一哥的身手。

談到最後的致勝助攻，「原本我想當英雄的！」，王威翔說，「就算菲力克斯狀況再不好，我都要信任這位全隊最好的射手！」

NBA 1993年總冠軍賽第6戰，落後2分的芝加哥公牛，最後14.1秒，身為一哥的喬丹並未執行一擊，而是擔任誘餌的角色，透過隊友之間的傳球，最後3.9秒，由埋伏在外圍的派克森，投進逆轉3分球，芝加哥公牛完成首次3連霸。

菲尼克斯知道這一球，他也笑說：「王威翔是喬丹，我是派克森！」

「當他切入時，我知道他會傳給我，我也做好投籃的準備」，菲尼克斯說，「但接到球時還是有點怕怕的，我怕沒投進！」

國體最後2.8秒叫暫停，原本有絕殺逆轉的機會，但就差1秒鐘，曹祐寧幾乎與槍響同時的上籃被判不算，王威翔不好意思地說：「他是我漏的，我想說讓他多運一下球，時間就到了，真的嚇死了，之前在Curry訓營就有領先2分被投進絕殺3分球的陰影，害我少賺一雙球鞋！」

國體胡晉豪20分與16籃板，達到個人每場20分10籃板的目標，曹祐寧就差1秒鐘，沒當成英雄，攻下7分4籃板2抄截。

(大專女子組)上海交大 勝 深圳大學 87比53

上海交大首節就打出21比8，第2節也是26比15，上半場就領先到24分，不過下半場沒把比分差距再大幅拉開，終場以87比53贏了深圳大學34分，率先在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組3連勝(3戰全勝)，深圳則是3連敗。

上海交大首戰以103比49贏了佛光大學54分，第2戰91比38贏了世新大學53分，今天贏了深圳34分，3戰以來勝分最少。

何堯瑤攻下上海交大最高的20分，另有14籃板，崔美旺15分4抄截，一姐趙若含只打13分鐘，9分3抄截。

深圳張楚玉13分，周亞璇11分3抄截。