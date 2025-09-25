TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，讓來自花蓮的台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋十分揪心，今天代表雲豹出席TPBL開季記者會的他提到，已經有打電話去關心老家狀況，希望花蓮能一切平安，度過難關。

高錦瑋生長在花蓮太魯閣族部落，小學時父母離異，被送入善牧花蓮兒童之家；他透過籃球打出一片天，今年休賽季和雲豹完成7年續約時宣布捐款300萬給善牧花蓮兒童之家，善舉「破圈」，許多不看籃球的民眾也因此認識這位TPBL球星。

今天高錦瑋和林信寬一同代表雲豹出席聯盟開季記者會，「小高」透露颱風後有打電話回老家以及善牧花蓮兒童之家，災情不嚴重，但也看到光復鄉的嚴重災情，「從前陣子的地震，到這次水災，花蓮狀況很多，看到很心疼，希望花蓮能平安。」

今天TPBL會長莊瑞雄也宣布，與七支球團討論後，拋磚引玉共同捐出新台幣50萬元給花蓮災區，協助花蓮的學校及小朋友急難救助，也希望各界能夠給予花蓮更多支持。