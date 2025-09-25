快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高錦瑋代表雲豹出席TPBL開季記者會。圖／TPBL提供
高錦瑋代表雲豹出席TPBL開季記者會。圖／TPBL提供

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，讓來自花蓮的台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋十分揪心，今天代表雲豹出席TPBL開季記者會的他提到，已經有打電話去關心老家狀況，希望花蓮能一切平安，度過難關。

高錦瑋生長在花蓮太魯閣族部落，小學時父母離異，被送入善牧花蓮兒童之家；他透過籃球打出一片天，今年休賽季和雲豹完成7年續約時宣布捐款300萬給善牧花蓮兒童之家，善舉「破圈」，許多不看籃球的民眾也因此認識這位TPBL球星。

今天高錦瑋和林信寬一同代表雲豹出席聯盟開季記者會，「小高」透露颱風後有打電話回老家以及善牧花蓮兒童之家，災情不嚴重，但也看到光復鄉的嚴重災情，「從前陣子的地震，到這次水災，花蓮狀況很多，看到很心疼，希望花蓮能平安。」

今天TPBL會長莊瑞雄也宣布，與七支球團討論後，拋磚引玉共同捐出新台幣50萬元給花蓮災區，協助花蓮的學校及小朋友急難救助，也希望各界能夠給予花蓮更多支持。

高錦瑋上季入選TPBL年度第一隊、年度防守第一隊和助攻王，賽季大豐收；休賽季赴美國訓練，另外參與中華隊重返亞洲盃8強，不過國際賽沒有太多表現的小高也坦言，不論是身體強度或是進攻、防守，都有不足之處，「重新認清自己，不要讓自己太過安逸，希望繼續進步，未來銜接到國際賽的部分。」

雲豹出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影
雲豹出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影

籃球

延伸閱讀

盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是我的故鄉

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

TPBL／林書豪官宣引退 高錦瑋送上暖心祝福：跟他競爭很榮幸

TPBL／林彥廷與國王完成簽約 對決好友高錦瑋要「狠狠的弄」 

相關新聞

TPBL／「籃球，怎能不愛」 七隊爭霸爐主預告翻身

TPBL新賽季下月點燃戰火，聯盟今天公布主視覺和年度標語「籃球，怎能不愛」，七支隊伍也齊聚開季記者會，上季爐主新竹御嵿攻...

登峰造極籃球賽／大專男4強出爐 大專女台師與上海交大3連勝

2025興富發登峰造極青年籃球賽今天好戲連連，大專男子組，菲尼克斯最後2.8秒逆轉3分球，臺灣藝大75比74氣走國立體大，黎明學院 在大會首場延長賽險勝輔仁大學，大專女子組，林普茵投進幸運地中距離絕殺

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，讓來自花蓮的台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋十分揪心，今天代表雲豹出席TPBL開季記者...

TPBL／夢見林書豪復出 林書緯：只想要哥哥開心

TPBL新賽季即將登場，新北國王將以衛冕者身份擔綱10月11日開幕戰主場角色，今天聯盟開季記者會帥氣亮相的林書緯強調，除...

TPBL／開賽記者會部長親臨 會長宣布捐50萬賑災

10月11日展開新賽季的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），今天舉行開季記者會，公布全新主視覺和賽季標語「籃球，怎能不愛」，...

TPBL／實際行動挺花蓮 攻城獅捐款53萬

花蓮光復鄉受到重創，悍創運動行銷所有同仁及新竹御嵿攻城獅職業籃球隊全體隊職員今天共同宣布，攜手捐出新台幣538800元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。