聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，讓來自花蓮的台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋十分揪心，今天代表雲豹出席TPBL開季記者會的他提到，已經有打電話去關心老家狀況，希望花蓮能一切平安，度過難關。
高錦瑋生長在花蓮太魯閣族部落，小學時父母離異，被送入善牧花蓮兒童之家；他透過籃球打出一片天，今年休賽季和雲豹完成7年續約時宣布捐款300萬給善牧花蓮兒童之家，善舉「破圈」，許多不看籃球的民眾也因此認識這位TPBL球星。
今天高錦瑋和林信寬一同代表雲豹出席聯盟開季記者會，「小高」透露颱風後有打電話回老家以及善牧花蓮兒童之家，災情不嚴重，但也看到光復鄉的嚴重災情，「從前陣子的地震，到這次水災，花蓮狀況很多，看到很心疼，希望花蓮能平安。」
今天TPBL會長莊瑞雄也宣布，與七支球團討論後，拋磚引玉共同捐出新台幣50萬元給花蓮災區，協助花蓮的學校及小朋友急難救助，也希望各界能夠給予花蓮更多支持。
高錦瑋上季入選TPBL年度第一隊、年度防守第一隊和助攻王，賽季大豐收；休賽季赴美國訓練，另外參與中華隊重返亞洲盃8強，不過國際賽沒有太多表現的小高也坦言，不論是身體強度或是進攻、防守，都有不足之處，「重新認清自己，不要讓自己太過安逸，希望繼續進步，未來銜接到國際賽的部分。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言