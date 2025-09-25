TPBL／夢見林書豪復出 林書緯：只想要哥哥開心

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書緯代表國王出席TPBL開季記者會。圖／TPBL提供
TPBL新賽季即將登場，新北國王將以衛冕者身份擔綱10月11日開幕戰主場角色，今天聯盟開季記者會帥氣亮相的林書緯強調，除了個人有設定目標，最重要還是球隊繼續奪冠。

國王先是PLG奪冠，上季TPBL元年再度登頂，林書緯也實現和林書豪兄弟同隊且奪冠的心願。林書豪休賽季宣布退休，林書緯坦言和李愷諺要承擔更多責任，但他輕鬆說：「書豪來之前就是球隊領導者，球隊也有打進冠軍戰，就是回到那時候。」

上季奪冠後，林書緯喊話要和林書豪「再一冠」，心願雖沒成真，但他認為兄弟倆已經一起拿兩個冠軍，且是同隊合作「百分百奪冠」，也算最好的結果，他也百分百尊重林書豪，「讓他自己選擇，他想幹嘛就幹嘛，我想他開心而已。」

雖說如此，林書緯笑說有夢到林書豪復出，自己也和哥哥提過這個夢境，「我和他說不知道這是dream（夢想）或是nightmare（夢魘），他就大笑。」

國王新賽季不僅是少了上季包辦雙料MVP的林書豪和洋將曼尼高，總教練也從萊恩換成派翠克（John Patrick），林書緯認為新體系更需要承擔更多責任，自己也主辦扮演溝通角色，盡力融入新教練體系。

國王總經理毛加恩也說，球隊這季改變多，不過有改變才有更多成長，「球隊中有很多好球員和球星，像今天出席的（林）書緯和（李）愷彥，還是很有霸氣，所以相信他們能扛起更多責任，帶領球隊。」

不諱言個人目標是MVP、入選年度第一隊，獲得FIBA認證是中華隊本土球員的林書緯，對國家隊徵召也抱持開放態度，樂意披上中華隊戰袍。

籃球

