TPBL／開賽記者會部長親臨 會長宣布捐50萬賑災

10月11日展開新賽季的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），今天舉行開季記者會，公布全新主視覺和賽季標語「籃球，怎能不愛」，運動部部長李洋親自出席，TPBL會長莊瑞雄更宣布，聯盟和各球團一起捐出新台幣50萬元賑災，希望幫助花蓮受災的民眾度過難關。

運動部9月剛成立，「金牌部長」李洋今天親自蒞臨記者會會場，他上台致詞率先表達對花蓮的關懷，希望花蓮民眾能早日回到安定；除是TPBL會長同時是立法委員的莊瑞雄也提到，這幾天全台都很關心花蓮的災情，希望拋磚引玉，捐出50萬元幫助災民重建家園。

除宣布捐款救災，TPBL今年的公益合作夥伴涵蓋婦女關懷、兒少扶助、原住民支持和動物保護，今年和勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會與巴克幫浪犬之家合作，所有賽季罰款將在賽季結束後平均分配贈予四個單位，落實「籃球為社會帶來正向改變」的核心理念。

日前在新聞盃籃球賽親自下場的李洋提到，本身就很愛看NBA、打籃球，期待運動部和TPBL聯盟、各個球團，能讓更多人參與籃球的魅力，祝福TPBL新賽季圓滿順利。