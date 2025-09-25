TPBL／開賽記者會部長親臨 會長宣布捐50萬賑災

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL會長莊瑞雄宣布聯盟與球團一同捐出50萬元賑災。記者曾思儒／攝影
TPBL會長莊瑞雄宣布聯盟與球團一同捐出50萬元賑災。記者曾思儒／攝影

10月11日展開新賽季的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），今天舉行開季記者會，公布全新主視覺和賽季標語「籃球，怎能不愛」，運動部部長李洋親自出席，TPBL會長莊瑞雄更宣布，聯盟和各球團一起捐出新台幣50萬元賑災，希望幫助花蓮受災的民眾度過難關。

運動部9月剛成立，「金牌部長」李洋今天親自蒞臨記者會會場，他上台致詞率先表達對花蓮的關懷，希望花蓮民眾能早日回到安定；除是TPBL會長同時是立法委員的莊瑞雄也提到，這幾天全台都很關心花蓮的災情，希望拋磚引玉，捐出50萬元幫助災民重建家園。

除宣布捐款救災，TPBL今年的公益合作夥伴涵蓋婦女關懷、兒少扶助、原住民支持和動物保護，今年和勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會與巴克幫浪犬之家合作，所有賽季罰款將在賽季結束後平均分配贈予四個單位，落實「籃球為社會帶來正向改變」的核心理念。

日前在新聞盃籃球賽親自下場的李洋提到，本身就很愛看NBA、打籃球，期待運動部和TPBL聯盟、各個球團，能讓更多人參與籃球的魅力，祝福TPBL新賽季圓滿順利。

莊瑞雄提到，經過第一個賽季，休賽季期間的聯盟話題不斷，也有很多紛紛擾擾、很多新氣象，「聯盟會有新突破、創新思維，詳細細節之後會和大家報告。特別要感謝球團、媒體、球迷一年來的支持，新的賽季會呈現更精彩，更刺激的球賽，來滿足所有熱愛籃球的球迷。」

TPBL聯盟主視覺。圖／TPBL提供
TPBL聯盟主視覺。圖／TPBL提供
TPBL今天宣布主視覺和賽季標語「籃球，怎能不愛」。記者曾思儒／攝影
TPBL今天宣布主視覺和賽季標語「籃球，怎能不愛」。記者曾思儒／攝影

