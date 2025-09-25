TPBL／實際行動挺花蓮 攻城獅捐款53萬

2025興富發登峰造極青年籃球賽大專組第2天，男子組輔仁大學以95比92險勝後劉丞勳時代的健行科大，拿下首勝，臺灣藝大在新隊長王威翔掌控局面下，以76比63小勝臺灣師大，勝場也開胡，女子組三強鼎立，文

2025-09-24 19:44