TPBL／實際行動挺花蓮 攻城獅捐款53萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅球團捐款幫助花蓮受災戶，圖為蔡宸綱。圖／攻城獅提供
攻城獅球團捐款幫助花蓮受災戶，圖為蔡宸綱。圖／攻城獅提供

花蓮光復鄉受到重創，悍創運動行銷所有同仁及新竹御嵿攻城獅職業籃球隊全體隊職員今天共同宣布，攜手捐出新台幣538800元，投入「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，支援花蓮縣光復鄉地區在洪災後的救援及重建工作，盼為受災鄉親注入實際的關懷與支持。

樺加沙颱風重創馬太鞍溪，造成花蓮災情慘重，花蓮光復鄉孕育出無數運動好手，悍創運動行銷全體員工對於災情感同身受，因此決定以實際行動支持救災及重建，希望為花蓮盡一份綿薄之力。

新竹御嵿攻城獅籃球隊同樣秉持「團隊、熱情、回饋」的精神，第一時間響應悍創運動行銷的號召，共同投入捐款行列，期盼透過企業與運動團體的影響力，帶動更多社會資源投入災區，協助災民重建家園，早日恢復安定生活。

攻城獅球團捐款幫助花蓮受災戶，圖為田浩。圖／攻城獅提供
攻城獅球團捐款幫助花蓮受災戶，圖為田浩。圖／攻城獅提供

