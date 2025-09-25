PLG／曾在CBA狂飆40分 無情得分機器哥倫特加盟富邦勇士
台北富邦勇士隊今天正式宣布，與美國籍洋將哥倫特（Troy Gillenwater）完成簽約，進一步強化新賽季洋將陣容，現年36歲的哥倫特，身高205公分、體重110公斤，擁有五年CBA資歷，並以強悍的得分能力聞名，被譽為「無情的得分機器」。
哥倫特自2011年展開職業生涯，曾效力賽普勒斯、以色列、俄羅斯、土耳其、南韓、波多黎各、委內瑞拉、日本、菲律賓等多國聯賽，累積超過15年職籃經歷。在南韓KBL聯賽期間，他曾拿下聯盟得分王，並入選年度最佳五人陣容，表現備受肯定。2020年加入中國大陸CBA山東隊，效力長達四季，2024年轉戰CBA廣東隊，繳出場均25.9分、7.3籃板、2助攻的優異成績，更曾單場砍下40分、14籃板，展現頂級洋將水準與穩定輸出。
哥倫特目前已抵台投入團隊訓練，未來他將穿上勇士33號球衣與團隊一同迎戰新賽季，總教練吳永仁認為，「哥倫特具備在禁區的腳步與破壞力，外線投射穩定，射程甚至延伸 NBA 三分線。他善於利用身材與速度的錯位優勢，無論面對高大的中鋒，或速度較快的鋒線球員，都能有效找到得分空間，他多年征戰亞洲頂級聯賽，始終維持高效的得分火力，相信他能同時勝任大前鋒與中鋒兩個位置，為我們的戰術執行與陣容調度帶來極大彈性。」
