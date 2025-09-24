登峰造極籃球賽／男子組輔大、台藝開胡 女子組三強鼎立

2025興富發登峰造極青年籃球賽大專組第2天，男子組輔仁大學以95比92險勝後劉丞勳時代的健行科大，拿下首勝，臺灣藝大在新隊長王威翔掌控局面下，以76比63小勝臺灣師大，勝場也開胡，女子組三強鼎立，文化大學、上海交大、臺灣師大等3隊同以2連勝領先。

輔仁大學與健行科大激戰到最後一刻，輔大以95比92勝出，拿下本屆興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組預賽第1勝，後劉丞勳時代的健行苦吞2連敗，恐將無緣4強。

輔大昨日首戰以59比77敗給菲律賓聖克萊爾學院，林哲宇只能幫隊友加油，今天首度出賽，就砍進全隊次高的21分，提供可觀的進攻火力，僅次於外籍生莫森的27分，莫森還抓下15籃板。

升上大二的林哲宇與主控王翊仲可以說是輔大上學年度最重要的補強，成了輔大第2度打進台北小巨蛋(4強)的關鍵因素之1，未來將扛起輔大主力射手位置的林哲宇，首戰卻沒登錄，林哲宇只能在板凳上看著隊友輸給聖克萊爾學院乾著急。

林哲宇說：「昨天原本已經準備好，卻臨時被通知不用打，應該是多讓學弟們磨鍊的原因，如果他們能更進步，對聯賽當然有很大幫助。」

新學年度將會是輔大非常倚賴的主力射手，面對可能遭遇的「二年級症候群」，林哲宇說：「其實上學年度下學期就感受到對手會有針對性防守，已經慢慢習慣了，應該不會有太大問題。」

健行在劉丞勳與徐宏瑋投入職業後，將面臨不小的考驗，潘偉傑狂砍34分，廖本謙攻下28分，但救不了球隊。

新學年度都少了得分主力的臺灣藝大與臺灣師大今日交手，臺藝以76比63小勝臺師，在大專男子組開胡，剛去中國參加Curry訓練營，臺藝新隊長王威翔掌控局面有功，但僅得4分，顯然還沒學到Curry的神射功夫，他坦言還在苦練中！

臺藝喬納森與臺師林韋愷都已離隊加入職業，對兩隊而言，新的UBA球季，找出新的得分主力將是當務之急，不過並不容易，但對於臺藝來說，至少可以期待新任隊長王威翔能夠主導球隊進攻。

臺藝總教練葛記豪曾是中華隊控球，他認為王威翔最大天賦就是努力，「不是每個人都會願意一直努力，努力真的是種天賦，只是王威翔要懂得聰明的努力，而不是盲目的努力，事倍功半。」

剛參加Curry訓練營，王威翔說：「他鼓勵我們要持續挑戰，不要怕失敗，他不會大牌，對我們這些小球員都很細心，即使我們犯錯，也會很耐心的再教導我們。」

臺藝世大運國手徐堂琪砍進全隊最高的24分。

苦吞2連敗的臺師，黃書恩14分。

大專女子組態勢逐漸明朗，三強鼎立，都拿下2連勝。

文化大學90比48大勝佛光大學，12名登錄球員都攻下分數，邱敬恩17分，鄭慧慈11分17籃板，佛光潘以柔13分，全隊唯一得分兩位數。

上海交大拿出冠軍大熱門實力，91比38大勝世新大學，取得2連勝，世新第2節出現罕見的單節0分，身為世新一姐的游沁樺坦言，沒有遇過這樣的狀況，「我不知道(原因)！」

上海交大有5人得分兩位數，馬天雨與范文馨同得18分最多，世新僅有游沁樺10分，唯一得分兩位數。

臺灣師大靠著第2節31比8的攻勢將比分拉開，最終以99比48大勝深圳大學，拿下2連勝，深圳2連敗，臺師新生葉侑璇砍進17分，昨天創下抄截大三元的張聿嵐今天只打20分鐘，攻得13分，但仍有7抄截，深圳大學張楚玉13分與11籃板。

(大專女子組)臺灣師大 勝 深圳大學 99比48

臺灣師大靠著第2節31比8的攻勢將比分拉開，最終以99比48大勝深圳大學，拿下2連勝，深圳2連敗。

前1天逆轉世新大學，臺師今天首節只以20比19領先，不過第2節在高度優勢下，將比分迅速拉開，單節31比8，上半場就以51比27領先到24分，下半場差距愈來愈大，臺師最終贏了51分之多。

臺師新生葉侑璇砍進17分，昨天創下抄截大三元的張聿嵐今天只打20分鐘，攻得13分，但仍有7抄截。

深圳大學張楚玉13分與11籃板。

(大專男子組)臺灣藝大勝臺灣師大 76比63

台灣藝大隊長王威翔。 主辦單位提供

新學年度都少了得分主力的臺灣藝大與臺灣師大今日交手，臺藝以76比63小勝臺師，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組開胡，剛去中國參加Curry訓練營，臺藝新隊長王威翔掌控局面有功，但僅得4分，顯然還沒學到Curry的神射功夫，他坦言還在苦練中！

臺藝喬納森與臺師林韋愷都已離隊加入職業，對兩隊而言，新的UBA球季，找出新的得分主力將是當務之急，不過並不容易，但對於臺藝來說，至少可以期待新任隊長王威翔能夠主導球隊進攻。

臺藝總教練葛記豪曾是中華隊控球，他認為王威翔最大天賦就是努力，「不是每個人都會願意一直努力，努力真的是種天賦，只是王威翔要懂得聰明的努力，而不是盲目的努力，事倍功半。」

剛參加Curry訓練營，王威翔說：「他鼓勵我們要持續挑戰，不要怕失敗，他不會大牌，對我們這些小球員都很細心，即使我們犯錯，也會很耐心的再教導我們。」

王威翔說：「自己在國中時期(臺南中山國中)就非常喜歡Curry，也選了30號，不過進到高中(光復)因為HBL號碼的限制，就沒辦法再穿30號了。」

「很想從Curry身上偷到神射的功夫，回到台灣後就一直在苦練外線。」，王威翔說。

雖然今天3分球3投0中，王威翔還是對自己很有信心，「聯賽開始時，一定可以的！」

臺藝世大運國手徐堂琪砍進全隊最高的24分。

苦吞2連敗的臺師，黃書恩14分。

(大專女子組)上海交大 勝 世新大學 91比38

上海交大范文馨。主辦單位提供

上海交大拿出冠軍大熱門實力，91比38大勝世新大學，取得2連勝，世新第2節出現罕見的單節0分，身為世新一姐的游沁樺坦言，沒有遇過這樣的狀況，「我不知道(原因)！」

首戰，上海交大以103比49贏了佛光大學54分，今天第2戰又贏了世新53分，兩場比賽合計贏了107分，絕對是今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組的冠軍大熱門。

上海交大有5人得分兩位數，馬天雨與范文馨同得18分最多。

世新僅有游沁樺10分，唯一得分兩位數。

上學年度，世新6人戰隊就打進台北小巨蛋，不過今年「世新三劍客」游沁樺、蔡佑蓮、邱詠鈴等，有了不少幫手，游沁樺說：「體力調節上很有幫助，今年一定會再度打進小巨蛋，而且不止4強而已！」

世新總教練林紀妏說：「今年加入了6名新生，還有轉學生與外籍生圖塔妮，調度上比起去年真的輕鬆許多，現在最缺的就是磨合。」

對於來自澳洲的圖塔妮，林紀妏說：「她身高雖然沒那麼高(184公分)，但以中鋒的位置來說，她機動性很強，速度快，拚勁夠。」

(大專男子組)輔仁大學 勝 健行科大 95比92

健行科大潘偉傑。主辦單位提供

輔仁大學與健行科大激戰到最後一刻，輔大以95比92勝出，拿下本屆興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組預賽第1勝，後劉丞勳時代的健行苦吞2連敗，恐將無緣4強。

輔大昨日首戰以59比77敗給菲律賓聖克萊爾學院，林哲宇只能幫隊友加油，今天首度出賽，就砍進全隊次高的21分，提供可觀的進攻火力，僅次於外籍生莫森的27分，莫森還抓下15籃板。

升上大二的林哲宇與主控王翊仲可以說是輔大上學年度最重要的補強，成了輔大第2度打進台北小巨蛋(4強)的關鍵因素之1，未來將扛起輔大主力射手位置的林哲宇，首戰卻沒登錄，林哲宇只能在板凳上看著隊友輸給聖克萊爾學院乾著急。

林哲宇說：「昨天原本已經準備好，卻臨時被通知不用打，應該是多讓學弟們磨鍊的原因，如果他們能更進步，對聯賽當然有很大幫助。」

一般都會在晚上10點後才在輔大中美堂練投籃，林哲宇常常凌晨1點才睡覺，但因為今天是早上的比賽，林哲宇昨晚就沒有去投籃，刻意早睡，今天比賽的手感還不錯。

林哲宇新學年度將會是輔大非常倚賴的主力射手，面對可能遭遇的「二年級症候群」，他說：「其實上學年度下學期就感受到對手會有針對性防守，已經慢慢習慣了，應該不會有太大問題。」

畢業自泰山高中，林哲宇即將畢業時，原本因為兩膝都有傷，想要放棄籃球，不過高中教練廖文彬鼓勵入選U18中華培訓隊的他不要放棄，雖然最後他未能入選正選12人，還是繼續籃球之路，最後選擇了鄰近的輔大就讀。

林哲宇說：「以前在高中時就有到中美堂看過UBA比賽，很喜歡那種熱鬧的感覺，也是想要加入輔大的一大原因。」

上季UBA預賽，輔大並未舉辦7天的預賽第1階段，只舉辦4天的第4階段，由於戰局大致底定，同時間又兩地開打，人潮不如以往，不過新學年度UBA第1階段可能又會回到中美堂，林哲宇很期待，「我非常想體會那種熱鬧的主場感覺！」

健行在劉丞勳與徐宏瑋投入職業後，將面臨不小的考驗，潘偉傑狂砍34分，廖本謙攻下28分，但救不了球隊。

(大專女子組)文化大學 勝 佛光大學 90比48

文化大學邱敬恩。主辦單位提供

文化大學沒遇太多抵抗，以90比48大勝佛光大學，在2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組，率先取得2連勝。

兩位大學姐王玥媞與鄭慧慈領軍，維持文化上學年度UBA冠軍的主戰陣容，今天打起佛光大學，沒遇太多抵抗，首節就以24比12領先，第2節更打出31比13，上半場就領先30分。

文化12名登錄球員都攻下分數，邱敬恩17分，鄭慧慈11分17籃板。

佛光潘以柔13分，全隊唯一得分兩位數。