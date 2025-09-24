TPBL／洛夫頓首秀21分 戰神交流賽多點開花擊退領航猿

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神隊洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻。圖／台北台新戰神隊提供
戰神隊洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻。圖／台北台新戰神隊提供

台北台新戰神隊今天在交流賽迎戰桃園璞園領航猿隊，洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分、3助攻，展現強大得分能力，張兆辰、威力斯與基德都拿下15分、魏芃禾10分，全隊共有五名球員得分上雙，最終以107：88獲勝。

戰神總教練許皓程對比賽內容表示滿意，但也強調團隊還需要更多磨合，「洛夫頓個人能力很不錯，但和團隊之間的配合，還需要更多溝通，發揮最大的效益。」

洛夫頓提到仍有些時差影響，但很喜歡球隊氛圍，「現在只是季前，相信繼續調整，開季後能有更好發揮。」

張兆辰表示，大家表現都很好，平時晚上自主加練，「幫助我在出手時，會更有自信。」隊長陳文宏同樣看好學弟，期待新賽季能有好表現。

新秀謝銘駿在傷癒回歸後，狀態持續升溫，兩分球命中率百分百拿下6分。許皓程透露，目前安排給謝銘駿的上場時間不多，主要是希望他循序漸進適應比賽強度，「不要給自己壓力，隨著進度和體能提升，自然會有好表現。」

賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝，不僅唱生日快樂歌，更特別將年度新人王獎座安排在今日頒發。雷蒙恩開心表示，讓這天更添難忘回憶，也許下願望，希望大家保持健康，一起向冠軍邁進。

