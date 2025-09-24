WSBL／美女教練看徐詩涵 這三點特質成功不意外

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
電信女籃後衛徐詩涵（右）致贈花束給國中時期教練鄭卉如。記者曾思儒／攝影
電信女籃後衛徐詩涵（右）致贈花束給國中時期教練鄭卉如。記者曾思儒／攝影

中華電信女籃隊今天舉辦巡迴公益活動「電信女籃回娘家」，回到後衛徐詩涵的母校三義高中國中部（前三義國中），徐詩涵口中的「美女」教練鄭卉如也現身活動會場，師徒團員提前慶祝教師節。

曾打過金甌女中籃球隊的鄭卉如，已經到三義國中服務23年，不過對畢業多時的徐詩涵仍留有深刻印象，她笑說：「她滿特別，在她身上可以看到堅持、自律、永不放棄。」

鄭卉如舉例，徐詩涵有一個大一屆的姊姊，姊妹倆都是女籃成員，但兩人在球場時，徐詩涵是會指出姊姊的跑位錯誤，姊妹倆會在球場吵架，讓她印象深刻。

徐詩涵分享，自己從三義畢業不久後，籃球隊就消失；鄭卉如也無奈說，受少子化影響，學校一個年級已經從她剛到三義時的8個班腰斬成4個班，想選校隊球員難度太高，加上山區濕氣高、場地濕滑，訓練上較辛苦，只能朝社團性質發展，不過仍會鼓勵有心往籃球路的學生，挑戰夢想。

徐詩涵今天在分享會上和學弟妹們暢談籃球路的點滴，鄭卉如也十分欣慰，她透露一直有關心徐詩涵、觀賞她的比賽，「很替她高興，她會成功是靠自己努力。」

籃球





