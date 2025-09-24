WSBL／從小立志當國手 徐詩涵回三義母校感觸滿懷

多次入選3對3女籃國手的「徐老師」徐詩涵，今天跟著母隊中華電信女子籃球隊回到家鄉三義，在昔日三義國中練球的體育館，與電信隊友潘姿吟與張家瑄分享成長歷程與運動生涯的點滴。

電信女籃從民國63成立，至今已超過50年，推動「愛與關懷」巡迴公益活動多年，秉持「以球會友、以愛傳承」的精神，今年擴大辦理多場公益活動，今天「電信女籃回娘家」活動就是回到徐詩涵三義高中國中部（前三義國中）。

七月剛過25歲生日的徐詩涵笑說，國中畢業後鮮少回母校，「畢業後只回來過一次，今天是第二次，這裡完全沒變，連籃框都沒變。以前只能用半場，男籃用另一邊。」可惜因少子化，三義已經沒有籃球隊，讓徐詩涵感觸滿懷。

身為三義在地人，徐詩涵建中國小三年級就接觸籃球，四年級進入籃球隊，她回憶當時學校籃球風氣盛，媽媽也會帶自己去苗栗巨蛋看SBL，種下自己籃球的種子，從小寫志向就寫要「打籃球、當國手」，接續從三義國中、苗栗高商到台灣師大，如今也真的晚成兒時夢想。

苗栗出產許多優秀選手，電信女籃今天特別捐贈20顆籃球給三義高中，徐詩涵也希望透過活動，能分享更多籃球熱情給學弟妹們。

中華電信女籃愛與關懷巡迴活動，暑假期間已舉辦五場夏令營，邀請偏鄉學校及弱勢家庭學童免費參與；九月展開「電信女籃回娘家」活動，由球員親自回到母校，感謝學校的栽培與支持，並鼓勵學弟妹勇敢追夢，十月初還將於基隆舉辦「電信女籃盃三對三籃球鬥牛賽」，讓籃球愛好者齊聚一堂。