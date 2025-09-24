快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

U16亞女籃／身材劣勢中華慘敗澳洲80分 要靠附加賽搶4強門票

中央社／ 台北24日電
U16亞女籃，中華(左)不敵澳洲。FIBA ASIA
U16亞女籃，中華(左)不敵澳洲。FIBA ASIA

已確定分組前2的中華U16亞洲盃女籃代表隊，今天對上超級強權澳洲攻防全面潰敗，終場以46比126落敗，將需再打一場附加賽，才有機會搶下4強門票。

在馬來西亞舉行的U16亞洲盃女籃賽，中華預賽和澳洲、菲律賓、韓國同組，中華隊預賽前2場先後擊敗韓國與菲律賓，與澳洲同為2勝0敗。

今天雙方正面交鋒爭取分組第1和直接晉級4強的機會，結果比賽開打，中華女籃面對人高馬大的澳洲女籃毫無抵擋之力，首節就以11比28不敵對手，半場結束更是以26比59大幅落後。

下半場的比賽幾乎全看澳洲隊練兵，第3、第4節的單節得分都在30分以上，反觀中華女籃整個下半場也僅拿到20分。

中華女籃僅林念臻拿到11分有突破雙位數，全隊投籃命中率僅23.6%，三分球命中率更是24投2中，低到8.3%。

完全沒有制空權的中華女籃，團隊籃板以17比50落後，助攻數也以9比37不敵對手；擁有籃板優勢的澳洲，多次打出流暢的長傳急攻，或強打禁區穩穩拿下2分，讓中華女籃毫無破解之道。

獲得A組第2的中華女籃，還要再多打一場和B組第3的「4強附加賽」，若獲勝，就可晉級4強，晉級4強的球隊，就可參加明年在捷克舉行的U17世青女籃賽門票。

