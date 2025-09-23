登峰造極籃球賽／大專組開打 張聿嵐抄截大三元黎明爆冷打敗健行

2025興富發登峰造極籃球賽大專組今日在台北體育館開打，女子組張聿嵐抄截大三元，幫助臺灣師大以66比63險勝世新大學，男子組首戰就爆冷，UBA上季第7名的黎明學院，新外籍生泰力真夠力，20分15籃板，黎明最終以85比71打敗UBA上季亞軍健行科大。

(大專女子組)上海交大 勝 佛光大學 103比49

上海交大趙若含。主辦單位提供

上學年度中國大學生聯賽(CUBA)女籃第4名的上海交大，在興富發登峰造極籃球賽首次亮相就展現超強實力，以103比49大勝佛光大學，無疑是奪冠大熱門。

單是籃板59比25，就知道兩隊身高的確有相當大的差距，上海交大12名球員有一半球員身高至少180公分，佛光大學僅有陳姵柔182公分，全隊唯一有180公分的球員，上海交大憑藉著高度優勢，以及壓迫式防守，早早就掌控戰局。

上海交大全隊12人有5人得分兩位數，其中代表中國參加世大運的趙若含，不僅身高有187公分，也展現得分爆發力，只打17分鐘，就有21分13籃板。

趙若含來自吉林，高中就讀於長春的東北附中，未來應該很有機會投入WCBA，「現在不會考慮明年的事，就是一步一步來。」

上海交大總教練是中國女籃名將叢學娣，不過這次未隨隊來台，由助理教練張旭帶隊，她說：「雖然學校有體育系，但很多都是就讀其他科系，學校對課業還是有相當要求，幾乎都不會晨間訓練，球員上午必須去上課，下午才練球，1天的練習不能超過3個小時。」

佛光黃靖媞14分，全隊唯一得分兩位數。

(大專男子組)國立體大 勝 臺灣師大 86比50

國立體大胡晉豪。主辦單位提供

國立體大今日以86比50意外地大勝傳統強隊臺灣師大，近來狀態真的相當不錯，將在明年投身職業的胡晉豪說，「可能因為助理教練魏維帶來新的東西，讓我們有所突破！」

近年來基本上都是「校長兼撞鐘」，國體總教練桑茂森有了新的幫手，前台北邦勇士助理教練魏維的加入，除了讓桑茂森可以減輕訓練上的負擔，也帶來不一樣的東西，讓這支近年都在5至8名徘徊的球隊，新的學年度可能有所突破。

先在海峽兩岸大學生籃球賽拿下亞軍，在北市大盃也奪得冠軍，雖然與賽各隊不見得是全力出擊，但仍然可以展現國體近況真的不錯，桑茂森說：「就是魏維的功勞！」

胡晉豪說：「魏維的加入，的確帶來新的東西，對於明年想要挑戰職業的我，有相當的幫助。」

對於明年將投身職業，胡晉豪說：「我還是會先看看，海外有沒有打球的機會，能夠出去看看，絕對是好事。」

胡晉豪今天只打近24分鐘，就有13分與9籃板，對於新的UBA球季，他也為自己定下每場20分10籃板的目標，「我明年想要挑戰職業，在UBA當然要好好打，做好投身職業前的準備。」

臺師新人李約15分最高，本土內線主力廖子程12分7籃板。

(大專女子組)文化大學 勝 深圳大學 100比77

文化大學在籃板優勢下，未遇太多抵抗，前3節就將比分拉開，最終以100比77大勝深圳大學。

全場籃板46比23，足足是對手的一倍，文化首節就取得28比14領先，上半場52比36，第3節再把比分差距擴大，打完3節已以80比51領先到29分。

文化今天12名登錄球員都攻下分數，4人得分兩位數，邱敬恩16分最多，鄭慧慈與李恩芯同得13分。

深圳周亞璇16分5籃板7助攻3抄截，林舒婷15分。

(大專男子組)黎明學院 勝 健行科大 85比71

黎明學院泰力。主辦單位提供

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組首戰就爆冷，UBA上季第7名的黎明學院，新外籍生泰力真夠力，攻下20分15籃板，以85比71打敗UBA上季亞軍健行科大。

上季以低年級學生為主的黎明，球員逐漸成熟，今年唯一的外籍生泰力，雖然202公分不算太高，不過曾有美國NCAA一級的經歷，成熟度優於一般外籍生，本身的機動性佳，又有單打能力，將會是黎明新學年度挑戰UBA 4強的最大憑藉。

泰力只打20分鐘，就攻下20分15籃板，效率相當驚人，這是在對手健行有外籍生史密斯的情況下，張佑齊也可望是黎明新學年度主力，17分11籃板。

健行在一哥劉丞勳與徐宏瑋投入職業後，廖本謙必須扛起一哥責任，今天砍進全隊最高21分，王鼎鈞14分，史密斯12分9籃板。

(大專女子組)臺灣師大 勝 世新大學 66比63

台師大江子柔。主辦單位提供

決定在UBA新學年度為臺灣師大披上戰袍，張聿嵐在興富發登峰造極青年籃球邀請賽嵐首戰就為臺灣師大「抄」來勝利，還演出致勝上籃，幫助臺灣師大以66比63險勝世新大學，張聿嵐回台首戰就演出抄截大三元。

臺師今天出現1個在台灣幾乎消失2年的名字，張聿嵐首戰就與前陽明高中隊友好搭擋蘇子柔聯手，為母校拿1場精采的逆轉勝。

首節7比17落後的臺師，第2節開始急起直追，第3節打完，只以38比40落後2分，兩隊拉踞到最後2分鐘內，江子柔兩罰俱中，臺師2分領先，最後1分23秒，蔡佑蓮2罰中1，臺師還領先1分。

世新最後一擊時，張聿嵐最後10秒從蔡佑蓮手中將球抄走，最後6.5秒快攻上籃得手，台師領先3分，立於不敗之地。

臺師總教練梁嘉音說：「今年5月張聿嵐就回到學校，我們透過學校與輔大醫院的醫療團隊，持續幫她進行復健，我們之前曾經到廈門打過比賽，也到日本進行8校的交流賽，今天是她在臺灣的第1個正式比賽，由於她已經開過兩次刀，我們會盡量地保護她。」

從陽明高中畢業時，左膝前十字韌帶就動了第1次刀，到了美國訓練時又受傷，只好再動第2次刀，半月軟骨也有點狀況，這也成了張聿嵐決定先回台灣的主要原因。

張聿嵐回台首戰就有12分11籃板10抄截的大三元演出，還有6助攻與2阻攻，無所不能，她說：「我覺得自己的狀態已經慢慢在恢復中，目前應該是及格的狀態，今年就是好好專心為學校打球，未來再考慮旅外這件事。」

江子柔攻下全隊最高的19分，對於與高中好搭檔再度聯手，張聿嵐說：「真的很開心，也有很熟悉的感覺。」

世新有新外籍生圖塔妮助陣，不過最後還是被臺師逆轉，世新林映樺15分最多，圖塔妮8分7籃板3助攻3抄截2阻攻。