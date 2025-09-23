TPBL／已達成不再讓林書豪得分目標 蘇文儒盼新賽季再進化

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇文儒（左1）上賽季打出生涯代表作，期盼新賽季能夠再進化。記者劉肇育／攝影
蘇文儒（左1）上賽季打出生涯代表作，期盼新賽季能夠再進化。記者劉肇育／攝影

高雄全家海神防守大鎖蘇文儒上賽季在TPBL打出破繭而出的一季，最終囊括年度第二隊、年度防守第一隊、年度進步獎等三大獎項，談到新賽季的目標時，他也透露期盼能更進一步拿下上季沒有拿下的成就，且不只自己，還包括整個團隊，但也被隊友笑稱已經達成另外一目標，那就是不再讓林書豪得分。

蘇文儒上賽季在海神新任教頭費雪執掌兵符後獲得重用，各項數據幾乎都來到生涯新高，讓過去大多扮演球隊綠葉的他瞬間變成紅花，最終更是一舉囊括3個個人獎項，成為海神上季最受關注的球員。

在今天受訪時蘇文儒也談到，新賽季的目標就是希望更進一步，把上賽季自己和團隊沒有拿到的東西拿到手，「上季雖然是防守第一隊，但今年肯定想把成績再往上拉一點，不管是個人還是團隊，團隊也可以再往前一名。」

不過一旁的隊友胡瓏貿也不忘虧一下蘇文儒已經達成達成另一個目標，那就是不再讓的林書豪得分（林書豪已於休賽季宣布退休），而下一個防守目標就是阿巴西，讓蘇文儒急著回應，「有學長們在，我很放心。」

