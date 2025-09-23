TPBL／讚海神新洋將個性佳 胡瓏貿：熱身賽讓大家看見新面貌

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
胡瓏貿（左1）期待在熱身賽讓球迷看到海神隊的全新面貌。記者劉肇育／攝影
胡瓏貿（左1）期待在熱身賽讓球迷看到海神隊的全新面貌。記者劉肇育／攝影

高雄全家海神隊上賽季在總冠軍賽鎩羽而歸後，今年休賽季針對上季相較其他球隊較為弱勢的洋將戰力進行補強，且目前3位新外援也已經隨隊訓練3個禮拜，球隊一哥「海龍王」胡瓏貿就直言，這3位新成員個性都相當好，很快就與球隊打成一片，他也期待在接下來的季前熱身賽讓大家看看海神的新面貌。

海神今年休賽季除了留下老將艾德外，另外找來3位新洋將詹姆斯(Justin James)、凱帝（Cady Lalanne) 與崔維斯（Reid Travis），3人也已經隨隊練球3周，與球隊的磨合也逐漸步上軌道。

胡瓏貿表示，球隊目前開訓1個月，對於三名洋將的強度雖然還沒有辦法具體的敘述，不過從性格上看確實比過去的洋將人選更好，很容易就與大家打成一片，也比較沒有個人主義，整體來說感覺都還不錯。

談到球隊與自身目前調整狀況，胡瓏貿也直言，在上賽季球隊較晚結束賽季，自己又參與國際賽的情況下，休賽季時間確實較短，所幸球隊本土陣容異動不多，新加入的施晉堯融入的也相當快，經過開訓一個月的磨合，其實已經有不錯的表現。

對於TPBL官辦熱身賽將於10月3日至5日移師屏東舉行，胡瓏貿也直言，期待能夠讓球迷看見海神的新面貌，「對我們來說還是專注在自己身上，上賽季我們一直在努力執行到教練想要的層次，也確實花了整整一季，直到季後賽才真正地展現出來。現在也是一樣，一定還是需要花時間讓大家磨合在一起，用比賽來培養大家的默契，隨著比賽打到中、後段，我相信狀況會更好的。」

籃球

