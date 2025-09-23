快訊

U16亞女籃／中華痛宰菲律賓 與澳洲拚分組龍頭

中央社／ 台北23日電
張雨曈拿到全場最高17分。FIBA Asia
在馬來西亞舉行的U16亞洲盃女籃賽，中華隊靠著團隊戰力平均發揮，其中張雨曈拿到全場最高17分，終場以74比48擊敗菲律賓，明天將與澳洲爭分組龍頭寶座。

中華女籃昨天迎戰韓國，差點浪費20分領先、有驚無險在U16亞洲盃首戰奪勝後，今天與菲律賓正面交鋒，雖然整體命中率不佳，且團隊籃板數也不如對手；不過，迫使菲律賓發生33次失誤，加上替補發揮優於對手，終場以26分之差獲勝。明天將與同樣維持不敗的澳洲，力拚分組龍頭。

此役首節開打後，中華女籃開局仍在尋找節奏，導致陷入0比5落後，然而中段把握機會，打出一波13比0攻勢，手握雙位數領先，加上第2節持續限制對手進攻端發揮，讓中華女籃帶著18分領先進入中場休息。

易籃後，中華女籃記取昨役差點遭到逆轉的教訓，持續在防守端繳出高檔演出，並不斷擴大分差，早早鎖定戰果，最後順利拿到分組賽2連勝，同時確定獲得分組前2名；接下來，將力拚分組龍頭、尋求直接晉級4強，否則必須通過附加賽考驗，才能躋身4強之列。

本場中華女籃共有4名球員得分達到雙位數，其中身高175公分的張雨曈攻下全場最高17分，外帶8籃板、2抄截，射手林念臻、謝艾彤皆拿到12分，蔡宇妍則挹注11分。

籃球

