TPBL／林書豪退休戰力版圖異動 海神執行長點名兩隊不好打

TPBL高雄全家海神隊上賽季以亞軍作收，不過在爭冠對手新北國王隊當家球星林書豪引退後，新賽季依舊是奪冠熱門球隊，海神執行長李偉誠在今天就表示，儘管球隊的目標依舊是擺在冠軍上，但包括休賽季大手筆補強的新北中信特攻隊以及福爾摩沙夢想家隊仍是不好打的對手。

海神上賽季例行賽在歷經戰術體系變化的磨合後，表現猶如倒吃甘蔗，最終以例行賽第3名晉級季後賽，並且在季後賽首輪以4：1淘汰強敵夢想家，又在不被看好的情況下與國王拚戰7場比賽才敗下陣來，儘管無緣冠軍，但仍是重新擦亮「南霸天」招牌。

而今年休賽季海神不僅在洋將人選上進行大異動，補足上賽季較弱勢的外援戰力問題，至於本土則是透過交易換來防守大鎖施晉堯，讓他與胡瓏貿、余純安等昔日松山冠軍班底再度攜手合作，經驗與防守表現將再提升。

在談到新賽季的3名新洋將詹姆斯(Justin James)、凱帝（Cady Lalanne) 與崔維斯（Reid Travis）時，海神執行長李偉誠坦言對三人表現非常期待，「他們都有不錯的資歷，還有一個共同點就是自主進攻能力很不錯，我們上賽季在遇到團隊進攻卡彈的時候，還是需要些硬解的能力。」

對於國王林書豪退休後，新賽季TPBL戰力版圖也出現異動，李偉誠坦言確實每一隊都很難打，「我覺得夢想家跟特攻都還是很厲害的球隊，所以我們當然不能沈浸在上季進到冠軍賽，應該要保持渴望，再挑戰一次。」