軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

TPBL／林書豪退休戰力版圖異動 海神執行長點名兩隊不好打

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
海神隊新賽季依舊是奪冠熱門球隊。記者劉肇育／攝影
海神隊新賽季依舊是奪冠熱門球隊。記者劉肇育／攝影

TPBL高雄全家海神隊上賽季以亞軍作收，不過在爭冠對手新北國王隊當家球星林書豪引退後，新賽季依舊是奪冠熱門球隊，海神執行長李偉誠在今天就表示，儘管球隊的目標依舊是擺在冠軍上，但包括休賽季大手筆補強的新北中信特攻隊以及福爾摩沙夢想家隊仍是不好打的對手。

海神上賽季例行賽在歷經戰術體系變化的磨合後，表現猶如倒吃甘蔗，最終以例行賽第3名晉級季後賽，並且在季後賽首輪以4：1淘汰強敵夢想家，又在不被看好的情況下與國王拚戰7場比賽才敗下陣來，儘管無緣冠軍，但仍是重新擦亮「南霸天」招牌。

而今年休賽季海神不僅在洋將人選上進行大異動，補足上賽季較弱勢的外援戰力問題，至於本土則是透過交易換來防守大鎖施晉堯，讓他與胡瓏貿、余純安等昔日松山冠軍班底再度攜手合作，經驗與防守表現將再提升。

在談到新賽季的3名新洋將詹姆斯(Justin James)、凱帝（Cady Lalanne) 與崔維斯（Reid Travis）時，海神執行長李偉誠坦言對三人表現非常期待，「他們都有不錯的資歷，還有一個共同點就是自主進攻能力很不錯，我們上賽季在遇到團隊進攻卡彈的時候，還是需要些硬解的能力。」

對於國王林書豪退休後，新賽季TPBL戰力版圖也出現異動，李偉誠坦言確實每一隊都很難打，「我覺得夢想家跟特攻都還是很厲害的球隊，所以我們當然不能沈浸在上季進到冠軍賽，應該要保持渴望，再挑戰一次。」

籃球

TPBL／已達成不再讓林書豪得分目標 蘇文儒盼新賽季再進化

高雄全家海神防守大鎖蘇文儒上賽季在TPBL打出破繭而出的一季，最終囊括年度第二隊、年度防守第一隊、年度進步獎等三大獎項，...

TPBL／讚海神新洋將個性佳 胡瓏貿：熱身賽讓大家看見新面貌

高雄全家海神隊上賽季在總冠軍賽鎩羽而歸後，今年休賽季針對上季相較其他球隊較為弱勢的洋將戰力進行補強，且目前3位新外援也已...

U16亞女籃／中華痛宰菲律賓 與澳洲拚分組龍頭

在馬來西亞舉行的U16亞洲盃女籃賽，中華隊靠著團隊戰力平均發揮，其中張雨曈拿到全場最高17分，終場以74比48擊敗菲律賓...

TPBL／林書豪退休戰力版圖異動 海神執行長點名兩隊不好打

TPBL高雄全家海神隊上賽季以亞軍作收，不過在爭冠對手新北國王隊當家球星林書豪引退後，新賽季依舊是奪冠熱門球隊，海神執行...

PLG／與3球隊達成現金交易協議 洋基工程5本土球員揭曉

儘管昨天在球隊社群練球影片上就已提前曝光，PLG三支球隊在今天正式公布與洋基工程達成現金交易協議加盟的5位本土球員，包括...

PLG／新球隊洋基工程IG貼文有彩蛋 陣中球員大公開

今年新加入PLG聯盟的洋基工程，除了先前從選秀會中選進兩名旅外球員外，其他球員組成都是個「謎」，球團顧問也在選秀會時表示，目前一切準備都在如火如荼的進行。不過，就在洋基工程稍早發布的IG貼文中，卻藏有

