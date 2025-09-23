PLG／與3球隊達成現金交易協議 洋基工程5本土球員揭曉

儘管昨天在球隊社群練球影片上就已提前曝光，PLG三支球隊在今天正式公布與洋基工程達成現金交易協議加盟的5位本土球員，包括領航猿陳昱瑞、富邦勇士林郅為與張鎮衙以及台鋼獵鷹呂冠霆、莊朝勝，搭配上日前選秀加入的葉惟捷與江加樂，已有7位球員正式亮相。

PLG新軍洋基工程預計在10月舉辦記者會宣布球隊陣容等，不過近日包括教練團與球員陣容名單也陸續流出，其中PLG另外三支球隊也在今天公布與洋基工程達成協議，透過現金方式交易來的5位本土球員。

其中獵鷹送出呂冠霆與日前才剛從自由市場補進的後衛莊朝勝，獵鷹球團表示，兩位球員在場上與場下的努力與付出都深受肯定。雖然不捨他們離開，但相信在洋基工程的新舞台，他們將迎來更多挑戰與成長機會。球團衷心祝福兩位選手在職業籃球的旅程中持續發光發熱，一切順利。

至於領航猿則是送出後衛陳昱瑞，領航猿球團感謝陳昱瑞這段時間的努力與付出，他的專業態度以及對比賽的熱情，為球隊留下了許多珍貴的回憶。雖然即將在職業生涯上走向不同方向，但領航猿衷心祝福昱瑞未來一切順利，在籃球場持續發光發熱。

而富邦勇士則是送出本土長人林郅為以及高炮塔張鎮衙，這也讓洋基工程目前已經有7位本土與華裔球員曝光，另外包括外籍生阿拉薩、馬克斯也已加入洋基工程，至於外傳前海神洋將庫薩斯以及其他洋將熟面孔也將在近期加入這支聯盟新軍。