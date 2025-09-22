PLG／新球隊洋基工程IG貼文有彩蛋 陣中球員大公開

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上賽季效力富邦勇士的張鎮衙。 取自洋基工程隊IG
今年新加入PLG聯盟的洋基工程，除了先前從選秀會中選進兩名旅外球員外，其他球員組成都是個「謎」，球團顧問也在選秀會時表示，目前一切準備都在如火如荼的進行。不過，就在洋基工程稍早發布的IG貼文中，卻藏有「小彩蛋」在裡頭。

9月2日，洋基工程籃球隊在選秀會中，挑選了兩位旅美小將，分別是來自阿拉巴馬農工大學（Alabama A&M University）的葉惟捷，以及貝佛大學（Bellevue University）的江加樂。

PLG新軍洋基工程選入狀元葉惟捷（右）與台裔後衛江加樂（左）。記者曾吉松／攝影
不過，讓外界驚訝的是，這支全新面貌的球隊，卻沒有在該選秀會中挑選更多新秀，這也讓外界擔心他們能否在新賽季開打前湊齊球員。

加上近幾個月，洋基在自由市場接連錯失「大魚」，包含像是CBA好手林彥廷、陳將双等人。然而，就在近期球隊社群上公布的貼文中，可以看出不少端倪，當中有張鎮衙、林郅為、莊朝勝、呂冠霆、陳昱瑞，以及已解散的鋼鐵人外籍生馬克斯、高偉綸等球員出現在練球的照片中。甚至有前中信特工總教練「光哥」李逸驊的身影。

當此訊息一出，外界的擔憂也得到些許緩解。

而根據洋基工程球團顧問黃柏文表示，球隊預計在10月中到11月間舉辦記者會，屆時將正式揭曉隊名、陣容組成等資訊。

