PLG／新球隊洋基工程IG貼文有彩蛋 陣中球員大公開
今年新加入PLG聯盟的洋基工程，除了先前從選秀會中選進兩名旅外球員外，其他球員組成都是個「謎」，球團顧問也在選秀會時表示，目前一切準備都在如火如荼的進行。不過，就在洋基工程稍早發布的IG貼文中，卻藏有「小彩蛋」在裡頭。
9月2日，洋基工程籃球隊在選秀會中，挑選了兩位旅美小將，分別是來自阿拉巴馬農工大學（Alabama A&M University）的葉惟捷，以及貝佛大學（Bellevue University）的江加樂。
不過，讓外界驚訝的是，這支全新面貌的球隊，卻沒有在該選秀會中挑選更多新秀，這也讓外界擔心他們能否在新賽季開打前湊齊球員。
加上近幾個月，洋基在自由市場接連錯失「大魚」，包含像是CBA好手林彥廷、陳將双等人。然而，就在近期球隊社群上公布的貼文中，可以看出不少端倪，當中有張鎮衙、林郅為、莊朝勝、呂冠霆、陳昱瑞，以及已解散的鋼鐵人外籍生馬克斯、高偉綸等球員出現在練球的照片中。甚至有前中信特工總教練「光哥」李逸驊的身影。
當此訊息一出，外界的擔憂也得到些許緩解。
而根據洋基工程球團顧問黃柏文表示，球隊預計在10月中到11月間舉辦記者會，屆時將正式揭曉隊名、陣容組成等資訊。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言