U16女籃／贏南韓了！中華隊20分領先差點花光 驚險奪首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊林念臻攻下全場最高的26分。圖／取自FIBA官網
中華隊林念臻攻下全場最高的26分。圖／取自FIBA官網

U16亞青女籃賽今天在馬來西亞芙蓉市點燃戰火，中華隊首戰南韓隊，靠第二節35：11的海嘯攻勢取得最多20分領先，但第四節進攻當機，優勢一度縮小到2分，所幸關健時刻穩住領先，驚險以88：83留下首勝。

中華隊第一節還以20：24落後，但第二節打出9：0的反撲攻勢，單節更狂灌35分，半場反以55：35領先；林念臻上半場拿14分，張雨曈和高子喬各12分，高子喬還有4助攻和5抄截，迫使南韓光上半場就出現18次失誤。

第三節中華隊進攻火力下降加上犯規較多，單節19分是三節最少，但仍一路維持兩位數領先，不過第四節遭南韓打出14：4的開節攻勢，差距縮小到74：78，中華隊靠林念臻外線出手被犯規下3罰2中後張雨曈飆進三分球穩住領先，但接續進攻陷入當機，讓南韓靠罰球連追5分，比分再縮小到81：83。

關鍵時刻中華隊高子喬17.2秒2罰俱中，南韓12.6秒也把握住兩罰，不過中華隊暫停後穩住最後一波攻勢，不但拖完秒數林念臻還在0.1秒完成「3分」打，最終就以88：83驚險守護勝利。

U16亞青女籃第一級共8支隊伍，前4名可獲得明年捷克舉行的U17世青女籃賽門票。U16亞青女籃第一階段分兩組，單循環後分組龍頭直接晉級4強，分組2、3透過附加賽決定晉級4強的隊伍，分組墊底的球隊只能落入7、8名決定賽。

中華隊由率民族實中打下JHBL女甲級5連霸的教練許秀勉領軍，成員包括林念臻、郭螢螢、馮佳萍、謝艾彤、余穎柔、高子喬、劉閔臻、張薰文、李怡嫻、張雨曈、蔡宇妍和陳芯。中華隊上屆打進4強、取得世青賽資格，今年預賽位於A組，今天奪勝後，明天下午2點碰菲律賓隊，後天中午11點半挑戰衛冕軍澳洲隊。

