TPBL／攻城獅電眼女神鄭熙靜 新聞盃登場「想打更久」

新竹御嵿攻城獅球團月初宣布韓籍啦啦隊鄭熙靜加入新賽季「Muse Girls慕獅女孩」陣容，今天頂著招牌短髮的鄭熙靜現身中正運動中心，穿著攻城獅球衣登上新聞盃籃球賽舞台，出場還小秀一段舞蹈，賽後還用中文打招呼，十分融入台灣新生活。

鄭熙靜有「短髮電眼女神」稱號，目前更是韓國四支職業球隊啦啦隊成員，韓國職棒KT巫師、韓國職籃牙山友利銀行、韓國職業排球V聯賽GS加德士首爾KIXX與韓國職業足球K聯賽首爾足球俱樂部都可看到她身影。

加入攻城獅第一個公開行程選擇新聞盃，一上場就留下出手紀錄的鄭熙靜笑說，只給自己打「5分」，期待未來繼續參與，「今年只有上場一下，明年想打更久一點。」

初來乍到的鄭熙靜，可以用中文簡單自我介紹，切換韓文模式的她提到，第一次參與新聞杯，很新奇，也很開心與慕獅女孩們一起對上新聞從業人員。

今天新聞女生隊的客座總教練是「MVP情人」顏行書，現場DJ也是攻城獅主場DJ志彥特別向鄭熙靜介紹顏行書是「Taiwan Idol （台灣偶像）」，讓鄭熙靜直呼驚奇。

來台發展的鄭熙靜抱持開放態度，她笑說：「任何東西都想嘗試，想去台灣著名景點，目前都還沒去過。」