PLG／獵鷹飛韓國異地訓練 備戰新賽季切磋兩勁旅

為PLG新賽季備戰，台鋼獵鷹隊正式啟程前往韓國，展開為期五天四夜的海外移地訓練，透過與韓國KBL球隊的交流賽，全方位提升球隊競技水準。

在啟程前，台鋼獵鷹已於台灣進行四場友誼賽，分別與韓國KBL勁旅高陽SONO、安養KGC，以及本土球隊桃園台啤永豐雲豹、台北台新戰神交手；透過實戰測試，球隊逐步調整戰術配置並檢視球員狀態。

此行韓國移地訓練，台鋼獵鷹將與2024-25賽季KBL勁旅首爾SK及水原KT兩支球隊進行交流賽，透過高強度比賽，球隊期待累積寶貴實戰經驗，進一步提升臨場應變能力與團隊默契。

台鋼獵鷹球團表示，此次韓國移訓的核心目標是加強團隊連結與凝聚力。透過共同訓練與生活，球員能夠在場上與場下都培養更深厚的默契，這對新賽季的表現至關重要。

獵鷹指出，除了安排兩場與韓國職業勁旅的友誼賽外，團隊也將持續進行高強度訓練，以保持最佳競技狀態。