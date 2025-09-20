TPBL／好教練不是多會罵裁判 麥班達讚簡浩早就為執教鋪路

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麥班達（右2）為簡浩（左2）退役儀式致詞。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
麥班達（右2）為簡浩（左2）退役儀式致詞。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

夢想家隊瘋狂射手簡浩在新賽季轉任球隊總教練，球團也在今天為他舉行退役賽，而過去曾與他在璞園隊攜手合作的前教練麥班達也在引退儀式上代表致詞，他直言簡浩一直都是一位好的領袖，現在只是換了座位和穿著，也相信夢想家球迷很快就知道為什麼球團會做出這樣的決定。

麥班達與簡浩過去在璞園攜手奮戰多年，建立深厚的革命情感，兩人不僅在2018年幫助璞園拿下SBL總冠軍，更是當年簡浩從台啤隊轉戰璞園的推手之一，儘管已經卸下教練身分多時，但麥班達仍在今天簡浩的退役賽中現身觀戰，並在賽後代表致詞。

麥班達表示，其實在夢想家球團宣布簡浩要擔任總教練時，就知道外界一定會有不少聲音，儘管他是一名相當優秀的球員，甚至是一名傳奇球員，但畢竟沒有執教的經驗，不過夢想家領隊陳立宗與總經理韓駿鎧仍選擇他作為總教練，除了有眼光也相當不簡單，「但我知道他們看到跟我看到的一樣，我也相信夢想家球迷很快就會知道他為什麼會做這個決定。」

麥班達直言，簡浩從球員時期就是一名相當稱職的領袖，而當一名總教練最重要的不是練球的內容、多會畫戰術、臨場調度或是多會罵裁判，而是要當一名真正的領袖，「其實你的生涯都在當一個很好的領袖，現在只是換個座位和穿著，你待過很多不同球隊，見過很多帶隊風格，非常理解台灣籃球文化，也懂洋將心態，是優秀的溝通者，你到一支球隊就是在建立那支球隊文化，你早就為今天開始鋪路。」

