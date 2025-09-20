TPBL／簡浩含淚退役轉任教練 感謝夢想家鎧總「救了我的生涯」

福爾摩沙夢想家隊老將射手簡浩在今天舉行退役賽，並將在新賽季接掌球隊兵符，對於夢想家總經理韓駿鎧與領隊陳立宗期盼簡浩在轉任教練後帶領球隊奪下隊史首冠，簡浩也在致詞時一度激動落淚，並感謝韓駿鎧在當年他一度想放棄時邀請他加盟，「救了我的生涯」。

40歲的簡浩在今天退役賽中為自己17年的球員生涯畫下句點，並將在新賽季擔任夢想家總教練，而今天夢想家退役賽的對手正好是他的前東家領航猿隊，另外包括麥班達、吳岱豪、戴維斯、陳子威等簡浩的前教練、隊友也齊聚一堂，為他送上祝福。

而夢想家領隊陳立宗表示，很感謝簡浩在球員生涯的後半段毅然決然的全家搬來台中落地生根，也謝謝他在很多場比賽當大家都已經有點放棄的時候，用瘋狂表現帶來希望，「現在你轉換身分，你一定也知道我們還沒有拿一個總冠軍，我非常期待夢想家在你的帶領下拿下第一個冠軍。」

至於簡浩在先向一路支持他的球迷以及前隊友、教練致謝後，也表達對於當年夢想家邀請他加入的感謝，尤其是當初向他拋出橄欖枝的總經理韓駿鎧，「常常跟你講，你找我來的時候，就是救了我的生涯，因為我差點放棄籃球，但是因為你，一直Push我、一直Push我打到40歲，謝謝你對我的信任，我也沒想過我們會從網友變好兄弟，謝謝你一輩子的兄弟。」