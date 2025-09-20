快訊

TPBL／簡浩退役賽飆11分還撞破嘴 夢想家、領航猿平手收場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊今天為40歲老將射手簡浩舉行退役賽，新賽季他也將執掌球隊兵符。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
夢想家隊今天為40歲老將射手簡浩舉行退役賽，新賽季他也將執掌球隊兵符。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天在主場為球隊新任總教練簡浩舉行退役賽，對手則是簡浩的老東家桃園璞園領航猿隊，另外包括吳岱豪、戴維斯、麥班達、陳子威等前隊友、教練也都到場觀賽與講評，未能到場的球員也透過影片向簡浩送上祝福，

40歲的簡浩在今年休賽季接任夢想家主帥，正式高掛球鞋結束球員生涯，而今天夢想家也在主場洲際迷你蛋為他舉行退役賽，並找來簡浩老東家領航猿進行跨聯盟賽事，展現對於這場退役賽的重視。

而今天簡浩也擔任夢想家先發，不過開賽後作客的領航猿也不留情面，拉出一波16：0攻勢，反觀簡浩前三次出手都彈框而出後就下場休息，而夢想家也直到開賽5分半鐘後才靠著馬建豪三分球命中終結得分荒，首節打完夢想家也以9：19落後領航猿。

第二節簡浩重回球場後，靠著一次翻身中距離跳投完成本場比賽第一次得分，也獲得場邊球迷的熱烈歡呼，隨後他更在底角投進招牌三分球，幫助夢想家追到僅剩8分差距，加上林俊吉也找回進攻手感，讓夢想家持續追分，但領航猿洋將伯朗也領軍止血，他個人上半場就攻下19分，幫助領航猿取得40：31領先。

易籃後領航猿持續擴大領先差距，不過簡浩在該節最後1分鐘命中個人第二顆三分球後，雙方一度回到4分差距，且第四節初他再度投進三分球，生涯最終戰依舊保持「第四節先生」的實力，但在一次卡位過程中也撞破嘴唇一度退場。

第四節最後3分鐘簡浩再度回到場上，夢想家也持續緊咬比分，在比賽最後階段追平比分，但夢想家最後一波進攻由湯普金斯自行出手，反觀主角簡浩未再獲得出手機會，雙方也以68：68平手收場，為簡浩職業球員生涯劃下句點。

