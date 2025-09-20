籃球／高中體總舉辦籃球裁判共識營 奧運、世錦賽裁判分享驗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國高級中等學校體育總會於台南遠東香格里拉大飯店舉辦114年度高中籃球裁判共識營。圖／高中體總提供
中華民國高級中等學校體育總會於台南遠東香格里拉大飯店舉辦114年度高中籃球裁判共識營。圖／高中體總提供

114學年度中等學校學生運動聯賽即將展開，中華民國高級中等學校體育總會於今、明兩天於台南遠東香格里拉大飯店舉辦114年度高中籃球裁判共識營，召集HBL籃球裁判，在本周末齊聚一堂，共同研討規則及新知，並討論交流判決之經驗。

高中體總於107學年度於聯賽開始前進行籃球裁判之體能測驗，近幾年更結合各項增能課程，裁判在學年之初能在準備充足的狀態下，迎接一整年的吹判挑戰。

本年度的共識營，特別邀請到具有2屆奧運（2000雪梨奧運及2008北京奧運）、2屆世錦賽、2屆歐錦賽及3屆美錦賽經驗的斯洛伐克籍資深國際籃球裁判蘇德克（Petr Sudek），為國內的籃球裁判在籃球場上的判決及判例進行授課分享，除了吹判的專業課程外，也加入分組課程，裁判們能互相交流自己的吹判經驗，藉由這些交流及討論的過程，精進自己的吹判技巧。

今年為高中體總舉辦第二屆的高中籃球裁判共識營，高中體總特別感謝運動部政務次長鄭世忠及競技運動司支持總會辦理這個研習會，補助相關經費讓學生運動聯賽的籃球裁判，能利用共識營的機會提升自我吹判的專業知能，進而將自己的專業運用在未來聯賽的吹判中，為學生運動賽事，帶來更公平公正的判決，提升賽事品質。

