PLG／歸化中鋒「阿提諾」回鍋台籃 加盟領航猿注入禁區戰力

PLG桃園璞園領航猿隊今天宣布，已與歸化中鋒阿提諾完成簽約，新賽季將身披領航猿戰袍出戰，身高210公分的阿提諾具備強大禁區攻守實力，擁有豐富的國際賽與職業經歷，將為球隊內線注入強而有力的戰力。

阿提諾於1992年出生，2018年來台效力於寶島夢想家隊，隨即展現全能球風與穩健的內線腳步，2020年成為台灣歸化球員後，多次代表中華隊出戰國際賽，憑藉籃下攻防、籃板保護以及外圍投射能力，成為中華隊的禁區核心之一。

阿提諾曾效力於ABL寶島夢想家隊與新竹街口攻城獅隊，也曾赴巴林、馬來西亞、墨西哥、烏拉圭等地參加職業聯賽，累積豐富的海外賽事經驗，是能同時兼顧進攻與防守的全能型中鋒。

領航猿副領隊暨發言人陳信安說：「阿提諾是一位兼具身體素質與技術能力的優秀球員，特別是以歸化球員的身分加盟，更具戰略意義。期待他的加入，能有效提升整體戰力，為球隊在東亞超級聯賽及PLG的冠軍榮耀邁出關鍵一步。同時，也盼望他能在領航猿找到歸屬感，並與隊友們攜手打造更堅強、更具凝聚力的團隊文化」。

領航猿總教練卡米諾斯說：「阿提諾是一位熟悉台灣籃球的球員，他的歸化身分使領航猿可以在PLG與EASL賽事中保持相同的陣容，他在2024-25 EASL賽季場均18分與將近15個籃板，正好展現出領航猿所需要的重要的籃板以及在禁區內多一個穩定的得分選項，非常歡迎阿提諾的加入」。

對於加盟領航猿，阿提諾也展現高度熱情，「很開心能夠加入這支年輕並且充滿拚戰精神的隊伍，我會努力幫助球隊，也希望能和橙客一起創造更多美好回憶。」

隨著阿提諾的加入，桃園璞園領航猿內線實力大幅提升，球隊新賽季的競爭力與戰術運用更趨完整，將持續為所有橙客帶來更高強度且具觀賞性的比賽。