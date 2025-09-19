籃球／李洋領軍運動部參加新聞盃 進帳5分自評只有60分

運動部部長李洋在9月9日上任後身體力行帶領運動部人員參與運動，今天他更領軍運動部同仁參加新聞盃籃球錦標賽，與籃球記者聯隊進行對抗，並在首節就有一次快攻上籃命中的表現，最終他進帳5分並帶領運動部取勝，但賽後他自評表現僅有60分。

李洋在9日正式上任運動部部長後，身體力行每天運動30分鐘，而今天他更是帶領運動部同仁參加新聞盃錦標賽，與籃球記者聯隊進行表演賽，而李洋在首節就展現運動員本色，不斷在場上飛奔，並在開賽兩分多鐘後就有一次快攻上籃命中的表現。

不僅在進攻端有所貢獻，李洋今天在場上也不斷透過防守製造對手失誤，最終運動部也以36：27擊敗籃球記者聯隊，而李洋也有單場5分進帳。

談到首度領軍參與新聞盃，李洋表示，這是他上任部長後一直希望做的事情，就是帶領同仁跟大家一起參與各項運動，除了自己以身作則外，也希望與大家同樂。

李洋指出，儘管本身也喜歡籃球，但過去礙於羽球員身份，擔心受傷而不太敢打，但這次為了參加新聞盃，日前也與運動部同仁利用下班時間進行練球，還擬訂了兩套戰術，只可惜執行成效不彰，但他仍給團隊表現打99分，自己則是打60分，「我們的戰術好像太容易被發現了，所以打沒多久就放棄了。」