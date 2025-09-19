快訊

籃球／李洋領軍運動部參加新聞盃 進帳5分自評只有60分

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部部長李洋帶領運動部同仁參與新聞盃表演賽。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋在9月9日上任後身體力行帶領運動部人員參與運動，今天他更領軍運動部同仁參加新聞盃籃球錦標賽，與籃球記者聯隊進行對抗，並在首節就有一次快攻上籃命中的表現，最終他進帳5分並帶領運動部取勝，但賽後他自評表現僅有60分。

李洋在9日正式上任運動部部長後，身體力行每天運動30分鐘，而今天他更是帶領運動部同仁參加新聞盃錦標賽，與籃球記者聯隊進行表演賽，而李洋在首節就展現運動員本色，不斷在場上飛奔，並在開賽兩分多鐘後就有一次快攻上籃命中的表現。

不僅在進攻端有所貢獻，李洋今天在場上也不斷透過防守製造對手失誤，最終運動部也以36：27擊敗籃球記者聯隊，而李洋也有單場5分進帳。

談到首度領軍參與新聞盃，李洋表示，這是他上任部長後一直希望做的事情，就是帶領同仁跟大家一起參與各項運動，除了自己以身作則外，也希望與大家同樂。

李洋指出，儘管本身也喜歡籃球，但過去礙於羽球員身份，擔心受傷而不太敢打，但這次為了參加新聞盃，日前也與運動部同仁利用下班時間進行練球，還擬訂了兩套戰術，只可惜執行成效不彰，但他仍給團隊表現打99分，自己則是打60分，「我們的戰術好像太容易被發現了，所以打沒多久就放棄了。」

談到羽球與籃球運動的不同之處，李洋則說：「羽球我從小打到大，知道什麼時候可以偷懶一下，但籃球我還沒有找到怎麼在比賽中偷懶，我下次再找一下。今天我的表現就是訓練太少，但想要表現得太好，還被大家慫恿投三分球，結果投得不太好。」

運動部部長李洋帶領運動部同仁參與新聞盃表演賽。記者劉肇育／攝影
