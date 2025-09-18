PLG／無緣舉辦季中邀請賽 持續尋求對外交流機會

台灣職籃P.LEAGUE+ 原先傳出有意邀請國外球隊來台參加為期2週的季中錦標賽，不過副會長陳建州今天表示，今年舉辦有難度，但未來仍會積極尋求對外交流的機會。

台灣兩大職籃在休賽季確定合作破局後，又回到「各走各路」局面，PLG在8月下旬才找到洋基工程組建第4隊，目前尚未公布新球季賽程。陳建州今天出席新聞盃籃球賽接受媒體聯訪時提到，洋基預計於下個月舉辦記者會，屆時聯盟將公布新球季相關資訊，計畫仍維持每隊打24場例行賽。

針對PLG原先傳出有意邀請國外球隊來台參加為期2週的季中錦標賽，陳建州指出，其實一直以來都有在構思，只是今年必須配合國家隊賽程，加上還得配合各個聯賽的賽程，因此在舉辦上有困難，「今年有點太趕了，不過我們邁入第6年了，未來仍會列入考量，希望持續尋求對外交流機會。」

陳建州今天在新聞盃擔任「一日教練」，首次嘗試執教工作，帶領新聞女子隊挑戰光榮國中女籃隊，他笑說知道教練是很神聖的工作，而且壓力很大，所以一直不敢輕易嘗試，「這場主要任務就是讓大家都有平均上場時間。」