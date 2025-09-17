TPBL／新血注入 選秀榜眼曾信武加盟特攻

TPBL新賽季下月登場，新北中信特攻籃球隊今天宣佈，本季選秀會「榜眼」曾信武正式加盟特務軍團，為球隊注入全新戰力。

22歲的曾信武，身高195公分、體重90公斤，在場上主打4號位，來自籃球名校東山高中、台灣師範大學。曾信武大四球季繳出場均12.3分、3.7籃板、1.5助攻成績，在UBA及瓊斯盃的亮眼發揮也吸引職業球隊目光。

今年度TPBL新人選秀會上，中信特攻以首輪第二順位選進曾信武，中信特攻總經理劉志威說：「曾信武具備出色的防守判斷與場上移動能力，機動性與外線火力兼具，契合球隊在4號位上的補強需求。」

特攻總教練莫米爾也認為，曾信武具備相當好的身體天賦及優異的外線投射能力，且人品好、態度佳，「相信他能成為特攻未來的主力球員之一，也期待他能補強戰力深度與輪替穩定性。」

將披上14號黃衫戰袍，曾信武坦言難免有壓力，但也認為是成長的機會，「來到特攻大家庭覺得很興奮、很開心，球隊也有很多值得我學習的學長，學長們在場上都會適時提點我，場下會帶我一起吃飯等等，大家都會互相幫忙。新賽季我也會以積極的態度回應期待，提升穩定性，為球隊爭冠貢獻力量！」